Политологи ждут важного поручения от Путина губернатору ЯНАО

Политологи: Путин поручит Артюхову разработать новый подход к работе с молодежью

Поручения Путина могут касаться молодежной политики, за которую в Госсовете отвечает Артюхов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одно из важных поручений, которое может озвучить президент РФ Владимир Путин на Государственном совете, будет касаться разработки новой модели молодежной политики — это направление в Госсовете курирует глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом URA.RU сообщили политологи региона.

«Поручения Владимира Путина могут касаться молодежной политики, за которую в Госсовете отвечает Дмитрий Артюхов. Они будут связаны с созданием более эффективной модели работы с молодежью в новых условиях. От молодежной политики сегодня ждут повышения уровня патриотизма и создание мер экономической поддержки, чтобы государство не сталкивалось с массовым оттоком молодых людей из страны», — считает политолог Александр Безделов.

Член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин также считает, что молодежная политика будет присутствовать в фокусе повестки Госсовета. Это связано с появлением молодежного движения «Время первых» и общей тенденцией государства, направленной на повышение внимания к будущему поколению жителей России.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин встретится с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Это произойдет 22 декабря на заседании Госсовета.