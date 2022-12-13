13 декабря 2022

Губернатор ЯНАО Артюхов встретится с президентом Путиным

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Госсовет в Кремле. Москва, артюхов дмитрий
22 декабря Артюхов посетит заседание Госсовета Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретится с президентом Владимиром Путиным на заседании Госсовета по молодежной политике 22 декабря. Об этом заявил заместитель полпреда президента России в УрФО Борис Кириллов на заседании совета по молодежной политике в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Уральский федеральный округ имеет самого молодого губернатора Дмитрия Артюхова, губернатора ЯНАО. Дмитрий Артюхов, как вы знаете, возглавляет рабочую группу Госсовета по молодежной политике. И буквально через неделю, 22 декабря, состоится заседание Госсовета, на котором в присутствии главы государства [Владимира Путина] будут обсуждаться вопросы реализации молодежной политики», — анонсировал Кириллов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре 2021 года Артюхов стал председателем комиссии Госсовета по молодежной политике. Первое заседание нового состава Госсовета прошло в Салехарде.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретится с президентом Владимиром Путиным на заседании Госсовета по молодежной политике 22 декабря. Об этом заявил заместитель полпреда президента России в УрФО Борис Кириллов на заседании совета по молодежной политике в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Уральский федеральный округ имеет самого молодого губернатора Дмитрия Артюхова, губернатора ЯНАО. Дмитрий Артюхов, как вы знаете, возглавляет рабочую группу Госсовета по молодежной политике. И буквально через неделю, 22 декабря, состоится заседание Госсовета, на котором в присутствии главы государства [Владимира Путина] будут обсуждаться вопросы реализации молодежной политики», — анонсировал Кириллов. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре 2021 года Артюхов стал председателем комиссии Госсовета по молодежной политике. Первое заседание нового состава Госсовета прошло в Салехарде.
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