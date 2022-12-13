Губернатор ЯНАО Артюхов встретится с президентом Путиным

14 декабря 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

22 декабря Артюхов посетит заседание Госсовета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретится с президентом Владимиром Путиным на заседании Госсовета по молодежной политике 22 декабря. Об этом заявил заместитель полпреда президента России в УрФО Борис Кириллов на заседании совета по молодежной политике в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Уральский федеральный округ имеет самого молодого губернатора Дмитрия Артюхова, губернатора ЯНАО. Дмитрий Артюхов, как вы знаете, возглавляет рабочую группу Госсовета по молодежной политике. И буквально через неделю, 22 декабря, состоится заседание Госсовета, на котором в присутствии главы государства [Владимира Путина] будут обсуждаться вопросы реализации молодежной политики», — анонсировал Кириллов. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре 2021 года Артюхов стал председателем комиссии Госсовета по молодежной политике. Первое заседание нового состава Госсовета прошло в Салехарде.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретится с президентом Владимиром Путиным на заседании Госсовета по молодежной политике 22 декабря. Об этом заявил заместитель полпреда президента России в УрФО Борис Кириллов на заседании совета по молодежной политике в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Уральский федеральный округ имеет самого молодого губернатора Дмитрия Артюхова, губернатора ЯНАО. Дмитрий Артюхов, как вы знаете, возглавляет рабочую группу Госсовета по молодежной политике. И буквально через неделю, 22 декабря, состоится заседание Госсовета, на котором в присутствии главы государства [Владимира Путина] будут обсуждаться вопросы реализации молодежной политики», — анонсировал Кириллов. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре 2021 года Артюхов стал председателем комиссии Госсовета по молодежной политике. Первое заседание нового состава Госсовета прошло в Салехарде.