Губернатор ЯНАО в Москве доложил о ходе работы молодежной политики

Артюхов в Москве рассказал о работе молодежной политики Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Москве на семинаре комиссии Госсовета РФ доложил о работе молодежной политики и задачах которые стоят перед государством. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Сегодня в нашей стране по официальной статистике более 38 миллионов молодых людей. Они гордятся своей страной, историей и культурой и большинству из них важна самореализация именно здесь, в России. Молодежь чувствует сопричастность к судьбе страны, хотят влиять на ее развитие», — прокомментировал Артюхов. Он подчеркнул, что государство должно стать опорой для молодежи.

Отмечается, что Артюхов назвал основные проблемы, с которыми столкнулась молодежь, и выделил самые успешные проекты. А также губернатор назвал направления, которые требуют доработки. Самые важные вопросы — кадровое обеспечение и уровень их зарплат. Во время семинара все коллективно искали их решения. Заседание Госсовета состоится 22 декабря в присутствии президента Владимира Путина.

Ранее URA.RU рассказывало, что политологи ожидают нового поручения от президента РФ губернатору ЯНАО. Отмечается, что они будут связаны с созданием более эффективной модели работы с молодежью в новых условиях.