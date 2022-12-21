Блинкен пообещал Украине новый пакет помощи, в который войдет система ПВО Patriot

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Этони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США передадут Украине системы противовоздушной обороны Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Сегодняшняя помощь [США Украине] впервые включает в себя систему ПВО Patriot», — говорится в сообщении Блинкена, опубликованном на сайте американского правительства. Он отметил, что стоимость нового пакета помощи украинской стороне в области безопасности составляет 850 миллионов долларов.

Ранее планы американского правительства передать Украине системы ПВО Patriot анонсировали американские СМИ, ссылаясь на источники. По их информации, в рамках нового пакета помощи США передадут украинской стороне и высокоточные «умные» бомбы JDAM, отмечает телеканал 360.

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США передадут Украине системы противовоздушной обороны Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Сегодняшняя помощь [США Украине] впервые включает в себя систему ПВО Patriot», — говорится в сообщении Блинкена, опубликованном на сайте американского правительства. Он отметил, что стоимость нового пакета помощи украинской стороне в области безопасности составляет 850 миллионов долларов. Ранее планы американского правительства передать Украине системы ПВО Patriot анонсировали американские СМИ, ссылаясь на источники. По их информации, в рамках нового пакета помощи США передадут украинской стороне и высокоточные «умные» бомбы JDAM, отмечает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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