Крупнейший в РФ сайт заблокировал всех Сергеев

HeadHunter заблокировал всех пользователей по имени Сергей

21 декабря 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

В результате сбоя алгоритмов пострадали обладатели не только имени Сергей, но и отчества Александрович Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Портал HeadHunter заблокировал всех пользователей по имени Сергей. В компании сообщили, что на сайте произошел сбой. «В HH признали, что сегодня на сайте произошел сбой алгоритмов автомодерации: пострадали те, у кого в ФИО есть имя Сергей или отчество Александрович. В компании отметили, что никакого злого умысла в сбое не было», — сообщает Baza в своем telegram-канале. Там также рассказали, что о блокировке сообщил один из пользователей социальной сети Twitter по имени Сергей. По его словам, он составил резюме, но служба модераторов отклонила его публикацию. «Поводом для этого стал мат в ФИО, хотя никаких запретных слов в фамилии мужчины не было», — его слова передает Baza. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тысяч компаний. Обширная база соискателей на hh.ru содержит более чем 55 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 933 тысяч. По сведениям SimilarWeb, компания занимает третье место в мире по популярности, в том числе по поиску работы и сотрудников.

Портал HeadHunter заблокировал всех пользователей по имени Сергей. В компании сообщили, что на сайте произошел сбой. «В HH признали, что сегодня на сайте произошел сбой алгоритмов автомодерации: пострадали те, у кого в ФИО есть имя Сергей или отчество Александрович. В компании отметили, что никакого злого умысла в сбое не было», — сообщает Baza в своем telegram-канале. Там также рассказали, что о блокировке сообщил один из пользователей социальной сети Twitter по имени Сергей. По его словам, он составил резюме, но служба модераторов отклонила его публикацию. «Поводом для этого стал мат в ФИО, хотя никаких запретных слов в фамилии мужчины не было», — его слова передает Baza. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тысяч компаний. Обширная база соискателей на hh.ru содержит более чем 55 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 933 тысяч. По сведениям SimilarWeb, компания занимает третье место в мире по популярности, в том числе по поиску работы и сотрудников.