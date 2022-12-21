21 декабря 2022

Крупнейший в РФ сайт заблокировал всех Сергеев

HeadHunter заблокировал всех пользователей по имени Сергей
© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети. Google. Курган, телефон, запрет, соцсети, сотовый телефон, сотовый оператор, нет связи, абонент заблокирован
В результате сбоя алгоритмов пострадали обладатели не только имени Сергей, но и отчества Александрович Фото:

Портал HeadHunter заблокировал всех пользователей по имени Сергей. В компании сообщили, что на сайте произошел сбой.

«В HH признали, что сегодня на сайте произошел сбой алгоритмов автомодерации: пострадали те, у кого в ФИО есть имя Сергей или отчество Александрович. В компании отметили, что никакого злого умысла в сбое не было», — сообщает Baza в своем telegram-канале.

Там также рассказали, что о блокировке сообщил один из пользователей социальной сети Twitter по имени Сергей. По его словам, он составил резюме, но служба модераторов отклонила его публикацию. «Поводом для этого стал мат в ФИО, хотя никаких запретных слов в фамилии мужчины не было», — его слова передает Baza.

Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тысяч компаний. Обширная база соискателей на hh.ru содержит более чем 55 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 933 тысяч. По сведениям SimilarWeb, компания занимает третье место в мире по популярности, в том числе по поиску работы и сотрудников.

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Портал HeadHunter заблокировал всех пользователей по имени Сергей. В компании сообщили, что на сайте произошел сбой. «В HH признали, что сегодня на сайте произошел сбой алгоритмов автомодерации: пострадали те, у кого в ФИО есть имя Сергей или отчество Александрович. В компании отметили, что никакого злого умысла в сбое не было», — сообщает Baza в своем telegram-канале. Там также рассказали, что о блокировке сообщил один из пользователей социальной сети Twitter по имени Сергей. По его словам, он составил резюме, но служба модераторов отклонила его публикацию. «Поводом для этого стал мат в ФИО, хотя никаких запретных слов в фамилии мужчины не было», — его слова передает Baza. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тысяч компаний. Обширная база соискателей на hh.ru содержит более чем 55 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 933 тысяч. По сведениям SimilarWeb, компания занимает третье место в мире по популярности, в том числе по поиску работы и сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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