Сын Трампа унизил Зеленского из-за просьб о помощи

Сын 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа придумал унизительное прозвище для главы Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп-младший написал в своем Twitter.
«Зеленский, по сути, просто неблагодарная королева иностранной помощи» — прокомментировал Трамп-младший пост американского корреспондента Байрона Йорка. Журналист изначально посчитал, что Зеленский в Вашингтоне все равно назовет американскую помощь недостаточной, несмотря на ее размер в 45 миллиардов долларов.
Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский впервые с начала СВО прилетит в США. Там он собирается выступить на заседании Конгресса США, где попросит о дополнительном финансировании. Сейчас президент Украины уже прибыл в Соединенные Штаты Америки, о чем рассказал журналист телекомпании NBC.
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Сын 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа придумал унизительное прозвище для главы Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп-младший написал в своем Twitter. «Зеленский, по сути, просто неблагодарная королева иностранной помощи» — прокомментировал Трамп-младший пост американского корреспондента Байрона Йорка. Журналист изначально посчитал, что Зеленский в Вашингтоне все равно назовет американскую помощь недостаточной, несмотря на ее размер в 45 миллиардов долларов. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский впервые с начала СВО прилетит в США. Там он собирается выступить на заседании Конгресса США, где попросит о дополнительном финансировании. Сейчас президент Украины уже прибыл в Соединенные Штаты Америки, о чем рассказал журналист телекомпании NBC.