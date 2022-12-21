21 декабря 2022

Сын Трампа унизил Зеленского из-за просьб о помощи

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, саммит, флаг украины, зеленский владимир
Сын Трампа назвал Зеленского «неблагодарной королевой» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сын 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа придумал унизительное прозвище для главы Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп-младший написал в своем Twitter.

«Зеленский, по сути, просто неблагодарная королева иностранной помощи» — прокомментировал Трамп-младший пост американского корреспондента Байрона Йорка. Журналист изначально посчитал, что Зеленский в Вашингтоне все равно назовет американскую помощь недостаточной, несмотря на ее размер в 45 миллиардов долларов.

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский впервые с начала СВО прилетит в США. Там он собирается выступить на заседании Конгресса США, где попросит о дополнительном финансировании. Сейчас президент Украины уже прибыл в Соединенные Штаты Америки, о чем рассказал журналист телекомпании NBC.

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Сын 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа придумал унизительное прозвище для главы Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп-младший написал в своем Twitter. «Зеленский, по сути, просто неблагодарная королева иностранной помощи» — прокомментировал Трамп-младший пост американского корреспондента Байрона Йорка. Журналист изначально посчитал, что Зеленский в Вашингтоне все равно назовет американскую помощь недостаточной, несмотря на ее размер в 45 миллиардов долларов. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский впервые с начала СВО прилетит в США. Там он собирается выступить на заседании Конгресса США, где попросит о дополнительном финансировании. Сейчас президент Украины уже прибыл в Соединенные Штаты Америки, о чем рассказал журналист телекомпании NBC.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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