Зеленский впервые с начала СВО прилетит в США, чтобы просить о помощи

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, на этой неделе выступит на совместном заседании Конгресса США, где попросит Вашингтон о дополнительном финансировании. Это будет первый личный визит политика в Соединенные Штаты с начала российской спецоперации.
«Капитолийский холм готовится принять президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса на этой неделе. <…> Ожидается, что Зеленский поблагодарит законодателей за миллиарды долларов помощи, которую они предоставили Вооруженным силам Украины, а также объяснит, почему необходимо еще больше финансирования», — сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных источников в руководстве США.
Отмечается, что украинский президент посетит Соединенные Штаты впервые с февраля. Однако, по словам одного из источников, «поездка будет зависеть от безопасности».
США поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Так, Конгресс выделит Киеву 47 млрд долларов в рамках военной и гуманитарной помощи в 2023 году. Кроме того, в рамках нового пакета США поставят Украине ракеты Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM.
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Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, на этой неделе выступит на совместном заседании Конгресса США, где попросит Вашингтон о дополнительном финансировании. Это будет первый личный визит политика в Соединенные Штаты с начала российской спецоперации. «Капитолийский холм готовится принять президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса на этой неделе. <…> Ожидается, что Зеленский поблагодарит законодателей за миллиарды долларов помощи, которую они предоставили Вооруженным силам Украины, а также объяснит, почему необходимо еще больше финансирования», — сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных источников в руководстве США. Отмечается, что украинский президент посетит Соединенные Штаты впервые с февраля. Однако, по словам одного из источников, «поездка будет зависеть от безопасности». США поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Так, Конгресс выделит Киеву 47 млрд долларов в рамках военной и гуманитарной помощи в 2023 году. Кроме того, в рамках нового пакета США поставят Украине ракеты Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM.