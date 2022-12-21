Территорию курганского села признали неблагополучной из-за опасной болезни

В селе Большой Камаган Курганской области ввели карантин из-за бешенства

В селе собака умерла от бешенства (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории села Большой Камаган проводится комплекс ограничительных мероприятий. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. В населенном пункте из-за бешенства умерла домашняя собака.

«Объявить эпизоотическим очагом по бешенству личное подсобное хозяйство гражданина, расположенное по адресу: Курганская область, Белозерский район, село Большой Камаган <…>. Объявить неблагополучным пунктом по бешенству территорию села, прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 500 метров от его границ», — указано в постановлении губернатора.

В населенном пункте запретили лечение восприимчивых к болезни животных, их ввоз и вывоз с территории (на убой в том числе), а также отлов. Исключения составляют вакцинированные особи. Посторонние лица там находиться не имеют права. Кроме того правительство ввело запрет на проведение ярмарок, выставок и прочих массовых мероприятий.

О произошедшем инциденте в селе Большой Камаган URA.RU писало ранее. По результатам исследований, проведенных 14 декабря областной ветлабораторией, было установлено, что животное пало от бешенства. С начала года это уже третий подобный случай.