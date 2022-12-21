Конгрессмен Госар: США помогут Украине в последнюю очередь

22 декабря 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

США будут помогать Украине после решения своих проблем, считает Пол Госар Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США должны заниматься собственными проблемами внутри государства и в последнюю очередь реагировать на просьбы помощи от Украины. Такое мнение в соцсети выразил конгрессмен-республиканец Пол Госар. «У США 99 проблем, но Украина — не одна из них. <…> Во всех моих поездках по Аризоне ни один из моих избирателей не сказал, что защита Украины должна быть нашим основным приоритетом», — сообщает Пол Госар у себя в Twitter (заблокирован в РФ). По мнению конгрессмена, США должны решать проблемы с инфляцией, бороться с мигрантами, коррупцией, социальными и военными проблемами. Свое мнение По Госар выразил, после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о дополнительной военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. Ранее URA.RU сообщало, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Кроме этого, в рамках нового пакета помощи США передадут украинской стороне и высокоточные «умные» бомбы JDAM. С начала российской спецоперации многие страны Запада начали оказывать поддержку Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

США должны заниматься собственными проблемами внутри государства и в последнюю очередь реагировать на просьбы помощи от Украины. Такое мнение в соцсети выразил конгрессмен-республиканец Пол Госар. «У США 99 проблем, но Украина — не одна из них. <…> Во всех моих поездках по Аризоне ни один из моих избирателей не сказал, что защита Украины должна быть нашим основным приоритетом», — сообщает Пол Госар у себя в Twitter (заблокирован в РФ). По мнению конгрессмена, США должны решать проблемы с инфляцией, бороться с мигрантами, коррупцией, социальными и военными проблемами. Свое мнение По Госар выразил, после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о дополнительной военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. Ранее URA.RU сообщало, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Кроме этого, в рамках нового пакета помощи США передадут украинской стороне и высокоточные «умные» бомбы JDAM. С начала российской спецоперации многие страны Запада начали оказывать поддержку Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.