Зеленский пообещал вернуться на Украину с «чудесными новостями»

Зеленский: в новый пакет помощи Украине войдут системы Patriot

22 декабря 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский прокомментировал новый пакет военной помощи со стороны США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуться в Киев с «чудесными новостями». Американский лидер Джо Байден пообещал ему комплексы Patriot. «У нас есть чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден объявил о новом пакете военной поддержки, главная часть которого — это комплексы Patriot», — сказал Зеленский в ходе конференции в Белом Доме. По его словам, это в большой степени укрепит систему противовоздушной обороны Украины. Байден уже заявлял, что передача армии Украины американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot якобы не приведет к эскалации конфликта. При этом, в конце ноября власти США говорили о том, что не планируют поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи. Накануне визита Зеленского в США Пентагон заявил, что выделит Украине помощь в размере 850 миллионов долларов в дополнение к уже выделенному миллиарду. После начала спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву денежными траншами и военной помощью.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуться в Киев с «чудесными новостями». Американский лидер Джо Байден пообещал ему комплексы Patriot. «У нас есть чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден объявил о новом пакете военной поддержки, главная часть которого — это комплексы Patriot», — сказал Зеленский в ходе конференции в Белом Доме. По его словам, это в большой степени укрепит систему противовоздушной обороны Украины. Байден уже заявлял, что передача армии Украины американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot якобы не приведет к эскалации конфликта. При этом, в конце ноября власти США говорили о том, что не планируют поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи. Накануне визита Зеленского в США Пентагон заявил, что выделит Украине помощь в размере 850 миллионов долларов в дополнение к уже выделенному миллиарду. После начала спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву денежными траншами и военной помощью.