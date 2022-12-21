Свердловчане заняли второе место по росту зарплаты за год

За 2022 год зарплату повысили примерно 22% свердловчан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Примерно 22% свердловчан в 2022 году повысили зарплату. По доле респондентов, кто сообщил о повышении дохода, Свердловская область заняла второе место в России, сообщают аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

«В 2022 году заработная плата выросла у 22% свердловчан, по доле таких респондентов регион занял второе место в стране, уступив лишь Томской области», — сообщают аналитики hh.ru. О росте зарплат рассказали IT-специалисты, сотрудники банков и специалисты по закупкам.

При этом около 23% свердловчан пожаловались на уменьшение зарплат. Чаще всего на падение доходов сетовали в сферах автобизнеса, консультирования, продаж и туризма. Около 42% жителей Свердловской области заявили, что их уровень дохода за год не изменился.

Ранее URA.RU сообщало, что треть свердловчан (34%) хотела бы уехать из региона в другую страну, 23% — в другой регион РФ, 5% — в другой город в регионе. Главными факторами переезда являются низкие зарплаты, плохая экология и некомфортный климат.