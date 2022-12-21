21 декабря 2022

Свердловчане заняли второе место по росту зарплаты за год

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
За 2022 год зарплату повысили примерно 22% свердловчан Фото:

Примерно 22% свердловчан в 2022 году повысили зарплату. По доле респондентов, кто сообщил о повышении дохода, Свердловская область заняла второе место в России, сообщают аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

«В 2022 году заработная плата выросла у 22% свердловчан, по доле таких респондентов регион занял второе место в стране, уступив лишь Томской области», — сообщают аналитики hh.ru. О росте зарплат рассказали IT-специалисты, сотрудники банков и специалисты по закупкам.

При этом около 23% свердловчан пожаловались на уменьшение зарплат. Чаще всего на падение доходов сетовали в сферах автобизнеса, консультирования, продаж и туризма. Около 42% жителей Свердловской области заявили, что их уровень дохода за год не изменился.

Ранее URA.RU сообщало, что треть свердловчан (34%) хотела бы уехать из региона в другую страну, 23% — в другой регион РФ, 5% — в другой город в регионе. Главными факторами переезда являются низкие зарплаты, плохая экология и некомфортный климат.

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Примерно 22% свердловчан в 2022 году повысили зарплату. По доле респондентов, кто сообщил о повышении дохода, Свердловская область заняла второе место в России, сообщают аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. «В 2022 году заработная плата выросла у 22% свердловчан, по доле таких респондентов регион занял второе место в стране, уступив лишь Томской области», — сообщают аналитики hh.ru. О росте зарплат рассказали IT-специалисты, сотрудники банков и специалисты по закупкам. При этом около 23% свердловчан пожаловались на уменьшение зарплат. Чаще всего на падение доходов сетовали в сферах автобизнеса, консультирования, продаж и туризма. Около 42% жителей Свердловской области заявили, что их уровень дохода за год не изменился. Ранее URA.RU сообщало, что треть свердловчан (34%) хотела бы уехать из региона в другую страну, 23% — в другой регион РФ, 5% — в другой город в регионе. Главными факторами переезда являются низкие зарплаты, плохая экология и некомфортный климат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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