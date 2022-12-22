Курганец нарисовал арт для мерча магазина рэпера Oxxxymiron*. Фото

22 декабря 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Арт курганского художника напечатали на мерче магазина рэпера Oxxxymiron* Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курганский художник Михаил Попов с псевдонимом kostivgosti создал арт для мерча магазина одежды OXXXYSHOP 3.0, который принадлежит рэперу Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам автор. «Я уже работал с командой Оксимирона. Участвовал в создании клипа „Организация“. Арт на мерче — это отсылка к нему. Особо никакого замысла нет. Каждый найдет находит свой смысл. Меня попросили на основе эскизов к клипу какие-нибудь арты сделать на мерч. Я накидал несколько вариантов, один выбрали, который и появился на худи в качестве принта», — рассказал художник. Ранее URA.RU писало, что художник из Кургана нарисовал иллюстрации для проекта ТНТ. Его работу показали в документальном сериале «Невинно осужденные». Также сообщалось, что курганец делал анимированные иллюстрации для музыкальной группы TRITIA, которые участвовали в финале вокального шоу «Песни» на ТНТ. Также Михаил Попов сотрудничал с российскими музыкантами Loqiemean, ATL, Drummatix, ROHO. * Рэпер Oxxxymiron признан в РФ иноагентом Курганский художник разрисовал мерч для магазина рэпера Оксимирона Фото: мерч-магазин OXXXYSHOP 3.0

Курганский художник Михаил Попов с псевдонимом kostivgosti создал арт для мерча магазина одежды OXXXYSHOP 3.0, который принадлежит рэперу Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам автор. «Я уже работал с командой Оксимирона. Участвовал в создании клипа „Организация“. Арт на мерче — это отсылка к нему. Особо никакого замысла нет. Каждый найдет находит свой смысл. Меня попросили на основе эскизов к клипу какие-нибудь арты сделать на мерч. Я накидал несколько вариантов, один выбрали, который и появился на худи в качестве принта», — рассказал художник. Ранее URA.RU писало, что художник из Кургана нарисовал иллюстрации для проекта ТНТ. Его работу показали в документальном сериале «Невинно осужденные». Также сообщалось, что курганец делал анимированные иллюстрации для музыкальной группы TRITIA, которые участвовали в финале вокального шоу «Песни» на ТНТ. Также Михаил Попов сотрудничал с российскими музыкантами Loqiemean, ATL, Drummatix, ROHO. * Рэпер Oxxxymiron признан в РФ иноагентом