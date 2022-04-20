20 апреля 2022

Курганский художник нарисовал иллюстрации для сериала на ТНТ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Попов нарисовал иллюстрации для документального сериала на ТНТ

Курганский художник принял участие в проекте на ТНТ Premier. Он нарисовал иллюстрации для документального сериала «Невинно осужденные». О сотрудничестве со стриминговой платформой корреспонденту URA.RU рассказал графический дизайнер Михаил Попов.

«Мне написал продюсер и предложил сделать иллюстрации к сериалу. Я согласился. Галочка в портфолио достаточно весомая. Работали спокойно, никакого производственного „ада“ не было. За недели две все сделали. Рисовал иллюстрации для одной серии», — рассказал Попов.

Для курганца это не первый опыт сотрудничества с каналом ТНТ. Ранее художник нарисовал анимированные иллюстрации для финалистов вокального шоу «Песни» на ТНТ — хабаровской музыкальной группы TRITIA. Их наставником на проекте был рэп-исполнитель Баста. Коллектив занял второе место и стал новым участником лейбла Gazgolder.

Иллюстрация курганского художника к сериалу «Невинно осужденные»
Иллюстрация для второго эпизода сериала «Невинно осужденные»
Иллюстрация для документального сериала на ТНТ Premier

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Курганский художник принял участие в проекте на ТНТ Premier. Он нарисовал иллюстрации для документального сериала «Невинно осужденные». О сотрудничестве со стриминговой платформой корреспонденту URA.RU рассказал графический дизайнер Михаил Попов. «Мне написал продюсер и предложил сделать иллюстрации к сериалу. Я согласился. Галочка в портфолио достаточно весомая. Работали спокойно, никакого производственного „ада“ не было. За недели две все сделали. Рисовал иллюстрации для одной серии», — рассказал Попов. Для курганца это не первый опыт сотрудничества с каналом ТНТ. Ранее художник нарисовал анимированные иллюстрации для финалистов вокального шоу «Песни» на ТНТ — хабаровской музыкальной группы TRITIA. Их наставником на проекте был рэп-исполнитель Баста. Коллектив занял второе место и стал новым участником лейбла Gazgolder.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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