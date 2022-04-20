Михаил Попов нарисовал иллюстрации для документального сериала на ТНТ Фото со страницы Михаила Попова из соцсети «ВКонтакте»

Курганский художник принял участие в проекте на ТНТ Premier. Он нарисовал иллюстрации для документального сериала «Невинно осужденные». О сотрудничестве со стриминговой платформой корреспонденту URA.RU рассказал графический дизайнер Михаил Попов.

«Мне написал продюсер и предложил сделать иллюстрации к сериалу. Я согласился. Галочка в портфолио достаточно весомая. Работали спокойно, никакого производственного „ада“ не было. За недели две все сделали. Рисовал иллюстрации для одной серии», — рассказал Попов.

Для курганца это не первый опыт сотрудничества с каналом ТНТ. Ранее художник нарисовал анимированные иллюстрации для финалистов вокального шоу «Песни» на ТНТ — хабаровской музыкальной группы TRITIA. Их наставником на проекте был рэп-исполнитель Баста. Коллектив занял второе место и стал новым участником лейбла Gazgolder.

Иллюстрация курганского художника к сериалу «Невинно осужденные» Михаил Попов

Иллюстрация для второго эпизода сериала «Невинно осужденные» Михаил Попов

Иллюстрация для документального сериала на ТНТ Premier Михаил Попов