Свердловские школьники уйдут на каникулы на неделю раньше

22 декабря 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Старшие классы в большинстве городов будут доучиваться дистанционно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области ученики старших классов до конца года будут заниматься дистанционно, а начальные классы отправляют на каникулы с 26 декабря, то есть на неделю раньше. Об этом, по данным URA.RU, главам городов объявили на совещании 20 декабря. «[Первый замгубернатора Алексей] Шмыков и [замгубернатора по соцполитике Павел] Креков рассказали о непростой эпидситуации, вызванной коронавирусом, гриппом и ОРВИ. В процессе обсуждения выяснилось, что старшеклассники с 26 декабря уходят на дистант, а ученики начальных классов — на каникулы», — поделился источник агентства. В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий по теме. Новость по теме Роспотребнадзор призвал перевести на дистант все школы Свердловской области При этом в четырех свердловских городах — Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Сухом Логу и Богдановиче — школы по рекомендации Роспотребнадзора уже переведены на дистант, причем тотальный. То есть удаленно учатся не только старшие классы, но и начальная школа. И как минимум в Екатеринбурге календарный год школьники будут заканчивать именно так, уточнили корреспонденту в мэрии. В то же время власти Нижнего Тагила на письмо из РПН отреагировали иначе. Все дети отправлены на каникулы с 26 декабря.

В Свердловской области ученики старших классов до конца года будут заниматься дистанционно, а начальные классы отправляют на каникулы с 26 декабря, то есть на неделю раньше. Об этом, по данным URA.RU, главам городов объявили на совещании 20 декабря. «[Первый замгубернатора Алексей] Шмыков и [замгубернатора по соцполитике Павел] Креков рассказали о непростой эпидситуации, вызванной коронавирусом, гриппом и ОРВИ. В процессе обсуждения выяснилось, что старшеклассники с 26 декабря уходят на дистант, а ученики начальных классов — на каникулы», — поделился источник агентства. В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий по теме. При этом в четырех свердловских городах — Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Сухом Логу и Богдановиче — школы по рекомендации Роспотребнадзора уже переведены на дистант, причем тотальный. То есть удаленно учатся не только старшие классы, но и начальная школа. И как минимум в Екатеринбурге календарный год школьники будут заканчивать именно так, уточнили корреспонденту в мэрии. В то же время власти Нижнего Тагила на письмо из РПН отреагировали иначе. Все дети отправлены на каникулы с 26 декабря.