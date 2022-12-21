В США предсказали итоги переговоров Зеленского и Байдена

Politico: Зеленский будет просить у Байдена ракеты ATACMS и БПЛА

21 декабря 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Зеленский не получит американское оружие, о котором просит Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не получит ракеты ATACMS большой дальности, о которых собирается попросить Конгресс США в рамках своего визита. Об этом сообщает издание Politico. «Во время встречи с Байденом и его командой по нацбезопасности украинская делегация, как ожидается, выступит с очередными запросами относительно ракет большой дальности ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reaper», — передает издание. Однако, по мнению авторов статьи, американские чиновники «не готовы сдвинуться с места» в этом вопросе. По словам официальных лиц США эти поставки требуют слишком много затрат. Кроме того, применение данного вида ракет может спровоцировать Россию на ответные действия. Ранее URA.RU сообщало о визите Зеленского в США. Для него это будет первая поездка с начала спецоперации. Белый дом подтвердил, что украинский президент выступит с обращением на конгрессе. Читатели американского издания National Review назвали цели Зеленского корыстными.

Президент Украины Владимир Зеленский не получит ракеты ATACMS большой дальности, о которых собирается попросить Конгресс США в рамках своего визита. Об этом сообщает издание Politico. «Во время встречи с Байденом и его командой по нацбезопасности украинская делегация, как ожидается, выступит с очередными запросами относительно ракет большой дальности ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reaper», — передает издание. Однако, по мнению авторов статьи, американские чиновники «не готовы сдвинуться с места» в этом вопросе. По словам официальных лиц США эти поставки требуют слишком много затрат. Кроме того, применение данного вида ракет может спровоцировать Россию на ответные действия. Ранее URA.RU сообщало о визите Зеленского в США. Для него это будет первая поездка с начала спецоперации. Белый дом подтвердил, что украинский президент выступит с обращением на конгрессе. Читатели американского издания National Review назвали цели Зеленского корыстными.