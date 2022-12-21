21 декабря 2022

Губернатор ХМАО обозначила перспективы сотрудничества с Индией

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор Комарова пригласила индийских экспертов на IT-форум в ХМАО Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала перспективы развития сотрудничества округа с Индией на XIII Российско-индийском бизнес-форуме в Москве и рассказала о планах на совместные проекты в области интернет-технологий и креативных индустрий. Трансляция мероприятия велась на странице департамента общественных и внешних связей Югры в социальной сети «Вконтакте».

«Мы договорились с министерствами иностранных дел обоих государств и пригласили экспертов на кинофестиваль „Дух огня“. Кроме того, в Индии бизнес-сообщество очень продвинуто в плане технологий, и мы приглашаем посетить наш ежегодный югорский IT-форум», — сообщила Комарова.

Губернатор ХМАО предложила наладить международное сотрудничество IT-специалистов и креативного класса России и Индии. «Заинтересованные стороны смогут обсудить сотрудничество в сфере цифровой безопасности, нейросетей, цифрового управления, создания новых технологий и оборудования для повышения качества жизни во всех областях. Казалось бы, Югра и Индия — мало совпадающие единицы, но на самом деле мы очень похожи своей многонациональностью, многоконфессиональностью и мультикультурностью», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU писало о приглашении на международный кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО экспертов индийской киноиндустрии. Президентом кинофестиваля станет сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала перспективы развития сотрудничества округа с Индией на XIII Российско-индийском бизнес-форуме в Москве и рассказала о планах на совместные проекты в области интернет-технологий и креативных индустрий. Трансляция мероприятия велась на странице департамента общественных и внешних связей Югры в социальной сети «Вконтакте». «Мы договорились с министерствами иностранных дел обоих государств и пригласили экспертов на кинофестиваль „Дух огня“. Кроме того, в Индии бизнес-сообщество очень продвинуто в плане технологий, и мы приглашаем посетить наш ежегодный югорский IT-форум», — сообщила Комарова. Губернатор ХМАО предложила наладить международное сотрудничество IT-специалистов и креативного класса России и Индии. «Заинтересованные стороны смогут обсудить сотрудничество в сфере цифровой безопасности, нейросетей, цифрового управления, создания новых технологий и оборудования для повышения качества жизни во всех областях. Казалось бы, Югра и Индия — мало совпадающие единицы, но на самом деле мы очень похожи своей многонациональностью, многоконфессиональностью и мультикультурностью», — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало о приглашении на международный кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО экспертов индийской киноиндустрии. Президентом кинофестиваля станет сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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