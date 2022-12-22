Вирусолог Волчков: грипп стал опаснее коронавируса

23 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

У людей нет иммунитета к гриппу, что делает заболевание опасным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Против вируса гриппа не сформирован популяционный иммунитет, поэтому сейчас он опаснее коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «В моменте грипп опаснее ковида, и мы об этом говорили еще летом. Уже тогда начали говорить, что большую опасность будут представлять вирусы гриппа, а не вирус SARS-CoV-2, которым мы уже массово переболели, и у нас сформировался популяционный иммунитет. В то время как иммунитет к вирусам гриппа ослаб, стал ниже определенного порога. Настолько ниже, что вероятность эпидемии была крайне вероятной, что и произошло», — сказал Павел Волчков. По словам вирусолога, во взаимоотношении между вирусом и человеком-посредником действует иммунитет. «Если популяция подготовлена, популяционный иммунитет сформирован, как минимум за счет вакцинации, то эпидемия будет переноситься легче, либо вовсе может не возникнуть, если его уровень очень высокий. То, что мы видим по отношению к SARS-CoV-2. Уровень иммунитета к этому вирусу крайне высокий, значительно выше, чем к гриппу», — объяснил кандидат медицинских наук. Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом очень высок, прирост заболевших составляет 30—35% каждую неделю. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что если все люди будут правильным образом носить защитные маски, то вероятность передачи гриппа снизится в 100 раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Против вируса гриппа не сформирован популяционный иммунитет, поэтому сейчас он опаснее коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «В моменте грипп опаснее ковида, и мы об этом говорили еще летом. Уже тогда начали говорить, что большую опасность будут представлять вирусы гриппа, а не вирус SARS-CoV-2, которым мы уже массово переболели, и у нас сформировался популяционный иммунитет. В то время как иммунитет к вирусам гриппа ослаб, стал ниже определенного порога. Настолько ниже, что вероятность эпидемии была крайне вероятной, что и произошло», — сказал Павел Волчков. По словам вирусолога, во взаимоотношении между вирусом и человеком-посредником действует иммунитет. «Если популяция подготовлена, популяционный иммунитет сформирован, как минимум за счет вакцинации, то эпидемия будет переноситься легче, либо вовсе может не возникнуть, если его уровень очень высокий. То, что мы видим по отношению к SARS-CoV-2. Уровень иммунитета к этому вирусу крайне высокий, значительно выше, чем к гриппу», — объяснил кандидат медицинских наук. Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом очень высок, прирост заболевших составляет 30—35% каждую неделю. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что если все люди будут правильным образом носить защитные маски, то вероятность передачи гриппа снизится в 100 раз.