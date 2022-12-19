Иммунолог Болибок: ношение масок снижает вероятность заражения гриппом в 100 раз

20 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Человек без прививки от гриппа, но в маске в 5 раз менее заразен, Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Если все люди будут правильным образом носить защитные маски, то вероятность передачи гриппа снизится в 100 раз. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Если человек здоровый и не иммунный, то есть, не сделал прививку от гриппа, и носит маску, то вероятность заражения у него падает практически в 20 раз. Если человек, который заразился вирусом носит маску, то в пять раз меньше вероятность, что он заразит окружающих. Соответственно, если оба носа закрыты, и вирусоносителя, и здорового, то вероятность падает в 100 раз», — сказал Владимир Болибок. Специалист отметил, что эпидемия гриппа остановится, если люди будут соблюдать правила. «С учетом индекса передачи, если мы снижаем вероятность заражения в 100 раз, то у нас коэффициент репликации (один из этапов в системе синтеза компонентов, — прим. URA.RU) в такой же пропорции снижается. Если для гриппа коэффициент репликации был на уровне 4-5, то есть один носитель заражает 4-5 человек, то он здесь он практически никого не может заразить», — уточнил он. Ранее в московском Роспотребнадзоре посоветовали сотрудникам медицинских учреждений носить защитные маски. Ими уже запасаются и в аптеках Кургана. Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов заявил, что в России могут вернуться ковидные ограничения из-за распространения ОРВИ, свиного гриппа и коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если все люди будут правильным образом носить защитные маски, то вероятность передачи гриппа снизится в 100 раз. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Если человек здоровый и не иммунный, то есть, не сделал прививку от гриппа, и носит маску, то вероятность заражения у него падает практически в 20 раз. Если человек, который заразился вирусом носит маску, то в пять раз меньше вероятность, что он заразит окружающих. Соответственно, если оба носа закрыты, и вирусоносителя, и здорового, то вероятность падает в 100 раз», — сказал Владимир Болибок. Специалист отметил, что эпидемия гриппа остановится, если люди будут соблюдать правила. «С учетом индекса передачи, если мы снижаем вероятность заражения в 100 раз, то у нас коэффициент репликации (один из этапов в системе синтеза компонентов, — прим. URA.RU) в такой же пропорции снижается. Если для гриппа коэффициент репликации был на уровне 4-5, то есть один носитель заражает 4-5 человек, то он здесь он практически никого не может заразить», — уточнил он. Ранее в московском Роспотребнадзоре посоветовали сотрудникам медицинских учреждений носить защитные маски. Ими уже запасаются и в аптеках Кургана. Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов заявил, что в России могут вернуться ковидные ограничения из-за распространения ОРВИ, свиного гриппа и коронавируса.