Из тюменских аптек исчезли препараты для лечения гриппа

Врачи вынуждены назначать аналоги, но и они в дефиците в тюменских аптеках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аптеках Тюмени начались перебои в поставках лекарств, назначаемых при лечении гриппа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько тюменцев. По их словам, в продаже нет противовирусных лекарств, препаратов от насморка и кашля.

«После того, как в аптеки перестали завозить „Тамифлю“ (противовирусный препарат, выпускаемый в Швейцарии) мы назначали пациентам с гриппом его российский аналог — „Номидес“, но теперь и его нигде не купить. Стали выписывать другой препарат, „Осельтамивир“, его тоже резко не стало в аптеках. Люди скупают лекарства: если кто-то один заболел, то для профилактики пьют лекарство всей семьей», — рассказала врач-педиатр тюменской поликлиники.

О проблеме назначения лекарств высказался еще один доктор. «Вынуждены выписывать сразу несколько препаратов, потому что в аптеках все равно ничего нет, а из списка пациент что-то да найдет. Например, капли „Декса-Гентамицин“ пациенты не могут купить с октября. Назначаем их, но в скобках указываем еще несколько препаратов: „Сигницеф“, „Ципролет“ и аналогичные», — поделился ЛОР-врач одной из тюменских больниц.

Также редакция побеседовала с женщиной, которая столкнулась с нехваткой лекарств в тюменских аптеках. «Ребенок заболел гриппом. После того как упала температура, начался кашель. Врач назначил гомеопатический препарат „Мукоза композитум“, его нигде не оказалось. Вроде не самое популярное лекарство, но тем не менее», — рассказала тюменка.

Агентство направило запрос в управления Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

URA.RU уже сообщало том, что в Тюмени начались перебои в поставках лекарств. Так, врачи вынуждены были искать альтернативу препаратам иностранного производства, а из аптек исчезло детское жаропонижающее.