В Курганской области ежедневно заболевают ОРВИ 1500 человек

22 декабря 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Курганцам порекомендовали обращаться к врачам при первых симптомах ОРВИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среднее число ежедневно заболевающих острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в Курганской области достигло 1500. Прирост заболевших отмечается среди детей. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства. «В среднем в сутки на территории области выявляют более 1500 больных с диагнозом ОРВИ. Единственным достоверным методом профилактики тяжелого течения заболевания и смерти является прививка от гриппа», — цитирует директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева пресс-служба правительства. С начала сезона болезни уже выявили 58 случаев гриппа. Ранее в Курганской области посчитали, что ОРВИ чаще заболевают подростки старше 15 лет. Количество таких пациентов достигает 5 тысяч. Заболевших детей в возрасте от 3 до 6 лет в области около 1,5 тысячи. Почти 1,3 тысяча заболевших — в возрасте от 7 до 14 лет. В целях профилактики от ОРВИ, как сообщают правительство и Роспотребнадзор, курганцам следует носить маски в местах скопления людей, а также мыть руки и избегать переохлаждения. Также власти посоветовали жителям области вести здоровый образ жизни и чаще бывать на свежем воздухе.

Среднее число ежедневно заболевающих острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в Курганской области достигло 1500. Прирост заболевших отмечается среди детей. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства. «В среднем в сутки на территории области выявляют более 1500 больных с диагнозом ОРВИ. Единственным достоверным методом профилактики тяжелого течения заболевания и смерти является прививка от гриппа», — цитирует директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева пресс-служба правительства. С начала сезона болезни уже выявили 58 случаев гриппа. Ранее в Курганской области посчитали, что ОРВИ чаще заболевают подростки старше 15 лет. Количество таких пациентов достигает 5 тысяч. Заболевших детей в возрасте от 3 до 6 лет в области около 1,5 тысячи. Почти 1,3 тысяча заболевших — в возрасте от 7 до 14 лет. В целях профилактики от ОРВИ, как сообщают правительство и Роспотребнадзор, курганцам следует носить маски в местах скопления людей, а также мыть руки и избегать переохлаждения. Также власти посоветовали жителям области вести здоровый образ жизни и чаще бывать на свежем воздухе.