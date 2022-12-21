Челябинский депутат получил предупреждение за декларацию о доходах

Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев получил предупреждение от коллег. Дисциплинарное взыскание вынесено на сессии районного совета 22 декабря, сообщили URA.RU в представительном органе.
«Вынесено предупреждение о недочетах в декларации его супруги, касающихся полученного кредита и получении нескольких пособий. Сам Хазиев на заседании не присутствовал», — пояснили URA.RU в совете.
Поводом для разбирательства стали полученные советом депутатов заявление губернатора Челябинской области Алексея Текслера и решение комиссии по контролю за достоверностью сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Челябинске и его районах. Однако из всех мер ответственности депутаты избрали самую мягкую.
Сам Хазиев в момент публикации новости находился вне зоны доступа. Ранее он упоминал, что претензии вызвал кредит на смартфон для супруги.
В собственной декларации Хазиев указал нулевой доход по итогам 2021 года, а также квартиру площадью 99,3 кв. метров и земельный участок в 1142 кв. метров. Супруга Хазиева за год заработала 156 тыс. 742 рубля и владеет автомобилем «Опель Астра». У семьи на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.
Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.