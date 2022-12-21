Челябинский депутат получил предупреждение за декларацию о доходах

22 декабря 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Марсель Хазиев отделался самым легким взысканием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев получил предупреждение от коллег. Дисциплинарное взыскание вынесено на сессии районного совета 22 декабря, сообщили URA.RU в представительном органе. «Вынесено предупреждение о недочетах в декларации его супруги, касающихся полученного кредита и получении нескольких пособий. Сам Хазиев на заседании не присутствовал», — пояснили URA.RU в совете. Поводом для разбирательства стали полученные советом депутатов заявление губернатора Челябинской области Алексея Текслера и решение комиссии по контролю за достоверностью сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Челябинске и его районах. Однако из всех мер ответственности депутаты избрали самую мягкую. Сам Хазиев в момент публикации новости находился вне зоны доступа. Ранее он упоминал, что претензии вызвал кредит на смартфон для супруги. В собственной декларации Хазиев указал нулевой доход по итогам 2021 года, а также квартиру площадью 99,3 кв. метров и земельный участок в 1142 кв. метров. Супруга Хазиева за год заработала 156 тыс. 742 рубля и владеет автомобилем «Опель Астра». У семьи на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев получил предупреждение от коллег. Дисциплинарное взыскание вынесено на сессии районного совета 22 декабря, сообщили URA.RU в представительном органе. «Вынесено предупреждение о недочетах в декларации его супруги, касающихся полученного кредита и получении нескольких пособий. Сам Хазиев на заседании не присутствовал», — пояснили URA.RU в совете. Поводом для разбирательства стали полученные советом депутатов заявление губернатора Челябинской области Алексея Текслера и решение комиссии по контролю за достоверностью сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Челябинске и его районах. Однако из всех мер ответственности депутаты избрали самую мягкую. Сам Хазиев в момент публикации новости находился вне зоны доступа. Ранее он упоминал, что претензии вызвал кредит на смартфон для супруги. В собственной декларации Хазиев указал нулевой доход по итогам 2021 года, а также квартиру площадью 99,3 кв. метров и земельный участок в 1142 кв. метров. Супруга Хазиева за год заработала 156 тыс. 742 рубля и владеет автомобилем «Опель Астра». У семьи на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.