21 декабря 2022

Челябинский депутат получил предупреждение за декларацию о доходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета депутатов Центрального района. Челябинск, хазиев марсель
Марсель Хазиев отделался самым легким взысканием Фото:

Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев получил предупреждение от коллег. Дисциплинарное взыскание вынесено на сессии районного совета 22 декабря, сообщили URA.RU в представительном органе.

«Вынесено предупреждение о недочетах в декларации его супруги, касающихся полученного кредита и получении нескольких пособий. Сам Хазиев на заседании не присутствовал», — пояснили URA.RU в совете.

Поводом для разбирательства стали полученные советом депутатов заявление губернатора Челябинской области Алексея Текслера и решение комиссии по контролю за достоверностью сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Челябинске и его районах. Однако из всех мер ответственности депутаты избрали самую мягкую.

Сам Хазиев в момент публикации новости находился вне зоны доступа. Ранее он упоминал, что претензии вызвал кредит на смартфон для супруги.

В собственной декларации Хазиев указал нулевой доход по итогам 2021 года, а также квартиру площадью 99,3 кв. метров и земельный участок в 1142 кв. метров. Супруга Хазиева за год заработала 156 тыс. 742 рубля и владеет автомобилем «Опель Астра». У семьи на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

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Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев получил предупреждение от коллег. Дисциплинарное взыскание вынесено на сессии районного совета 22 декабря, сообщили URA.RU в представительном органе. «Вынесено предупреждение о недочетах в декларации его супруги, касающихся полученного кредита и получении нескольких пособий. Сам Хазиев на заседании не присутствовал», — пояснили URA.RU в совете. Поводом для разбирательства стали полученные советом депутатов заявление губернатора Челябинской области Алексея Текслера и решение комиссии по контролю за достоверностью сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Челябинске и его районах. Однако из всех мер ответственности депутаты избрали самую мягкую. Сам Хазиев в момент публикации новости находился вне зоны доступа. Ранее он упоминал, что претензии вызвал кредит на смартфон для супруги. В собственной декларации Хазиев указал нулевой доход по итогам 2021 года, а также квартиру площадью 99,3 кв. метров и земельный участок в 1142 кв. метров. Супруга Хазиева за год заработала 156 тыс. 742 рубля и владеет автомобилем «Опель Астра». У семьи на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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