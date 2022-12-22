Россияне назвали главное событие 2022 года

ВЦИОМ: главным событием года стала специальная военная операция

22 декабря 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Большинство россиян считают СВО главным событием года Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Главным событием уходящего года большинство россиян назвало специальную военную операцию (СВО) на Украине. Так ответили 62% граждан, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Главным событием 2022 года 62% россиян назвали специальную военную операцию. На втором месте — победа над коронавирусом (9%), столько же набрала частичная мобилизация (9%). Еще 6% респондентов назвали вхождение новых регионов в состав России», — свидетельствуют данные опроса . СВО по денацификации и демилитаризации Украины проводится Россией с 24 февраля. Спецоперация была объявлена для помощи жителям Донбасса. В 2021 году событием года стала вакцинация от коронавируса, а в 2020 году — пандемия COVID-19.

Главным событием уходящего года большинство россиян назвало специальную военную операцию (СВО) на Украине. Так ответили 62% граждан, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Главным событием 2022 года 62% россиян назвали специальную военную операцию. На втором месте — победа над коронавирусом (9%), столько же набрала частичная мобилизация (9%). Еще 6% респондентов назвали вхождение новых регионов в состав России», — свидетельствуют данные опроса. СВО по денацификации и демилитаризации Украины проводится Россией с 24 февраля. Спецоперация была объявлена для помощи жителям Донбасса. В 2021 году событием года стала вакцинация от коронавируса, а в 2020 году — пандемия COVID-19.