Россияне назвали главное событие 2022 года

ВЦИОМ: главным событием года стала специальная военная операция
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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
Большинство россиян считают СВО главным событием года Фото:

Главным событием уходящего года большинство россиян назвало специальную военную операцию (СВО) на Украине. Так ответили 62% граждан, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Главным событием 2022 года 62% россиян назвали специальную военную операцию. На втором месте — победа над коронавирусом (9%), столько же набрала частичная мобилизация (9%). Еще 6% респондентов назвали вхождение новых регионов в состав России», — свидетельствуют данные опроса.

СВО по денацификации и демилитаризации Украины проводится Россией с 24 февраля. Спецоперация была объявлена для помощи жителям Донбасса. В 2021 году событием года стала вакцинация от коронавируса, а в 2020 году — пандемия COVID-19.

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Главным событием уходящего года большинство россиян назвало специальную военную операцию (СВО) на Украине. Так ответили 62% граждан, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Главным событием 2022 года 62% россиян назвали специальную военную операцию. На втором месте — победа над коронавирусом (9%), столько же набрала частичная мобилизация (9%). Еще 6% респондентов назвали вхождение новых регионов в состав России», — свидетельствуют данные опроса. СВО по денацификации и демилитаризации Украины проводится Россией с 24 февраля. Спецоперация была объявлена для помощи жителям Донбасса. В 2021 году событием года стала вакцинация от коронавируса, а в 2020 году — пандемия COVID-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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