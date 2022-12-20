Власти Нижневартовска объявили о переносе школьных каникул из-за эпидемии гриппа

В Нижневартовске перенесли школьные каникулы из-за гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Нижневартовска перенесли школьные каникулы на 24 декабря из-за осложнения ситуации с эпидемией гриппа и ОРВИ. Об этом рассказали в официальном telegram-канале городских властей «Нижневартовск. Официально».

«Эпидситуация по гриппу и ОРВИ осложняется — доложили медработники и эпидемиологи Роспотребнадзора. На основании информации об ухудшении эпидобстановки комиссией принято решение перенести каникулы во всех школах города. Они начнутся с 24 декабря 2022 года», — сказано в сообщении.

Власти Нижневартовска также добавили, что выявляются случаи заболевания гриппом H1N1 среди детей. Как пояснили врачи, вирус характеризуется высокой заразностью. Также они отмечают увеличение тяжелых форм заболевания.

Ранее URA.RU писало о введении масочного режима в ряде муниципалитетов округа, где зафиксирован высокий рост заболеваемости гриппом. После этого все школы Нижневартовска перевели на онлайн-обучение из-за высоких показателей заболеваемости.