Власти Нижневартовска объявили о переносе школьных каникул из-за эпидемии гриппа

Власти Нижневартовска перенесли школьные каникулы на 24 декабря из-за осложнения ситуации с эпидемией гриппа и ОРВИ. Об этом рассказали в официальном telegram-канале городских властей «Нижневартовск. Официально».
«Эпидситуация по гриппу и ОРВИ осложняется — доложили медработники и эпидемиологи Роспотребнадзора. На основании информации об ухудшении эпидобстановки комиссией принято решение перенести каникулы во всех школах города. Они начнутся с 24 декабря 2022 года», — сказано в сообщении.
Власти Нижневартовска также добавили, что выявляются случаи заболевания гриппом H1N1 среди детей. Как пояснили врачи, вирус характеризуется высокой заразностью. Также они отмечают увеличение тяжелых форм заболевания.
Ранее URA.RU писало о введении масочного режима в ряде муниципалитетов округа, где зафиксирован высокий рост заболеваемости гриппом. После этого все школы Нижневартовска перевели на онлайн-обучение из-за высоких показателей заболеваемости.
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