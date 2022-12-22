Песков: Россия будет уничтожать ЗРК Patriot, поставленные Украине

Песков прокомментировал поставки оружия Киеву
Россия будет будет уничтожать ЗРК Patriot, которые США собираются поставить Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любые виды вооружения, которые использует Украина, будут уничтожаться. Демилитаризация — одна из целей. США и ЕС идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня вооружения, которое они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию конфликта. Но это не может помешать России достигать своих целей. Это приводит к тому, что страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы», — заявил Песков.
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