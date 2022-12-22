Песков: Россия будет уничтожать ЗРК Patriot, поставленные Украине

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Песков прокомментировал поставки оружия Киеву Фото:

Россия будет будет уничтожать ЗРК Patriot, которые США собираются поставить Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые виды вооружения, которые использует Украина, будут уничтожаться. Демилитаризация — одна из целей. США и ЕС идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня вооружения, которое они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию конфликта. Но это не может помешать России достигать своих целей. Это приводит к тому, что страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы», — заявил Песков.

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Россия будет будет уничтожать ЗРК Patriot, которые США собираются поставить Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Любые виды вооружения, которые использует Украина, будут уничтожаться. Демилитаризация — одна из целей. США и ЕС идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня вооружения, которое они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию конфликта. Но это не может помешать России достигать своих целей. Это приводит к тому, что страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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