Песков: Россия будет уничтожать ЗРК Patriot, поставленные Украине

22 декабря 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал поставки оружия Киеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет будет уничтожать ЗРК Patriot, которые США собираются поставить Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Любые виды вооружения, которые использует Украина, будут уничтожаться. Демилитаризация — одна из целей. США и ЕС идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня вооружения, которое они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию конфликта. Но это не может помешать России достигать своих целей. Это приводит к тому, что страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы», — заявил Песков.

Россия будет будет уничтожать ЗРК Patriot, которые США собираются поставить Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Любые виды вооружения, которые использует Украина, будут уничтожаться. Демилитаризация — одна из целей. США и ЕС идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня вооружения, которое они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию конфликта. Но это не может помешать России достигать своих целей. Это приводит к тому, что страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы», — заявил Песков.