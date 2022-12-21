Жительница ЯНАО получит 100 тысяч рублей за травму на пешеходном переходе

22 декабря 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Жительница поселка Харп получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Женщина из поселка Харп (ЯНАО) получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей за травму, которую она получила на ремонтируемом пешеходном переходе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «По обращению данной жительницы в органы прокуратуры, с учетом преклонного возраста заявительницы, прокурором города Лабытнанги в ее интересах в городской суд направлено исковое заявление о взыскании с ИП Молчанова А.Г. в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Прокуратурой города Лабытнанги взыскан моральный вред в пользу жительницы поселка Харп, получившей травму на пешеходном переходе», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что частный предприниматель, который занимался ремонтом перехода, не создал безопасные условия в ходе проведения работ. По этой причине пожилая женщина споткнулась и при падении получила травму. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия села Ныда отказывала нуждающейся семье в жилье. После обращения прокуратуры в суд муниципалитет обязали улучшить жилищные условия семьи.

Женщина из поселка Харп (ЯНАО) получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей за травму, которую она получила на ремонтируемом пешеходном переходе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «По обращению данной жительницы в органы прокуратуры, с учетом преклонного возраста заявительницы, прокурором города Лабытнанги в ее интересах в городской суд направлено исковое заявление о взыскании с ИП Молчанова А.Г. в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Прокуратурой города Лабытнанги взыскан моральный вред в пользу жительницы поселка Харп, получившей травму на пешеходном переходе», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что частный предприниматель, который занимался ремонтом перехода, не создал безопасные условия в ходе проведения работ. По этой причине пожилая женщина споткнулась и при падении получила травму. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия села Ныда отказывала нуждающейся семье в жилье. После обращения прокуратуры в суд муниципалитет обязали улучшить жилищные условия семьи.