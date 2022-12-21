21 декабря 2022
20 декабря 2022

Жительница ЯНАО получит 100 тысяч рублей за травму на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, пешеходный переход, бабушка, машины, пешеход
Жительница поселка Харп получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей Фото:

Женщина из поселка Харп (ЯНАО) получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей за травму, которую она получила на ремонтируемом пешеходном переходе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона.

«По обращению данной жительницы в органы прокуратуры, с учетом преклонного возраста заявительницы, прокурором города Лабытнанги в ее интересах в городской суд направлено исковое заявление о взыскании с ИП Молчанова А.Г. в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Прокуратурой города Лабытнанги взыскан моральный вред в пользу жительницы поселка Харп, получившей травму на пешеходном переходе», — сказано в сообщении.

Также в информации указано, что частный предприниматель, который занимался ремонтом перехода, не создал безопасные условия в ходе проведения работ. По этой причине пожилая женщина споткнулась и при падении получила травму.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия села Ныда отказывала нуждающейся семье в жилье. После обращения прокуратуры в суд муниципалитет обязали улучшить жилищные условия семьи.

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Женщина из поселка Харп (ЯНАО) получит компенсацию в размере 100 тысяч рублей за травму, которую она получила на ремонтируемом пешеходном переходе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «По обращению данной жительницы в органы прокуратуры, с учетом преклонного возраста заявительницы, прокурором города Лабытнанги в ее интересах в городской суд направлено исковое заявление о взыскании с ИП Молчанова А.Г. в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Прокуратурой города Лабытнанги взыскан моральный вред в пользу жительницы поселка Харп, получившей травму на пешеходном переходе», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что частный предприниматель, который занимался ремонтом перехода, не создал безопасные условия в ходе проведения работ. По этой причине пожилая женщина споткнулась и при падении получила травму. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия села Ныда отказывала нуждающейся семье в жилье. После обращения прокуратуры в суд муниципалитет обязали улучшить жилищные условия семьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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