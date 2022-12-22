Переводчица опозорила Зеленского, попросив у США денег на «преступления» Киева

Переводчица допустила оговорку при переводе слов Зеленского о передаче денег на «преступления» КиеваФото: Официальный сайт президента Украины
Переводчица на пресс-конференции по итогам переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом допустила оговорку при переводе слов украинского лидера. Переводчица заявила, что Зеленский запросил у Конгресса США денег на «преступления Украины».
«Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений», — именно так переводчица передала слова Зеленского. Комментарии прозвучали на пресс-конференции с участием лидеров США и Украины.
Ранее на совместной пресс-конференции с Зеленским допустил оговорку и Джо Байден. Он назвал украинский народ «народом Урана». Позже американский лидер еще раз перепутал украинской народ с другим. На этот раз Байден выразил надежду, что украинское правительство предоставит все услуги иранскому народу, передает RT.
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Переводчица на пресс-конференции по итогам переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом допустила оговорку при переводе слов украинского лидера. Переводчица заявила, что Зеленский запросил у Конгресса США денег на «преступления Украины». «Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений», — именно так переводчица передала слова Зеленского. Комментарии прозвучали на пресс-конференции с участием лидеров США и Украины. Ранее на совместной пресс-конференции с Зеленским допустил оговорку и Джо Байден. Он назвал украинский народ «народом Урана». Позже американский лидер еще раз перепутал украинской народ с другим. На этот раз Байден выразил надежду, что украинское правительство предоставит все услуги иранскому народу, передает RT.