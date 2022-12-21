Колокольцев уволил шефа полиции Екатеринбурга

22 декабря 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Предполагается, что Игорь Озеров продолжит карьеру в одном из крупных холдингов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил отставку начальника полиции Екатеринбурга Игоря Озерова, 23 декабря — его последний рабочий день. Об этом URA.RU рассказал источник агентства в силовой среде. О том, что Озеров, возглавлявший УМВД с марта 2020 года, подал рапорт, агентство сообщило 7 ноября. Один из источников утверждал, что такое решение связано с желанием Озерова, во-первых, больше времени проводить с семьей, а во-вторых, попробовать себя в чем-то другом. Спустя неделю в столицу Урала приехала большая проверка из Москвы, и ходили слухи, что Озеров схитрил: якобы в действительности рапорт он составил так, чтобы его отклонили, и по окончании отпуска, рассчитанного до 18 декабря, полковник спокойно вернулся на службу. «Это неправда. Озеров, уходя в отпуск, сразу сказал, что на работу не выйдет ни при каком раскладе. Вся история [с увольнением Озерова] затянулась из-за бюрократии в областном главке — рапорт в Москву ушел позднее, чем задумывалось. Министр [Колькольцев] приказ об отставке Озерова подписал, сейчас это решение оформляется на уровне ГУ МВД (собственно, поэтому Озеров и не появляется на месте, несмотря на то, что отпуск закончился). Завтра Озеров придет, чтобы попрощаться со всеми», — поделился инсайдер. Новость по теме Шеф полиции Екатеринбурга подал в отставку Слухи о том, что Озеров, считавшийся соратником начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова, рассорился с ним, собеседник прокомментировал так: «За время работы в Екатеринбурге Озеров, имевший некомплект в 1200 человек, ни одно поручение начальника не провалил». Дозвониться до самого Озерова к моменту публикации не удалось. В системе МВД он проработал около 30 лет. Озеров имеет несколько госнаград (включая медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени). До назначения в УМВД он работал в ГУ МВД РФ по Тверской области. Тверь — его родной город. Предполагается, что, завершив дела в Екатеринбурге, Озеров вернется туда и устроится в один из крупных холдингов (название пока не раскрывается). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил отставку начальника полиции Екатеринбурга Игоря Озерова, 23 декабря — его последний рабочий день. Об этом URA.RU рассказал источник агентства в силовой среде. О том, что Озеров, возглавлявший УМВД с марта 2020 года, подал рапорт, агентство сообщило 7 ноября. Один из источников утверждал, что такое решение связано с желанием Озерова, во-первых, больше времени проводить с семьей, а во-вторых, попробовать себя в чем-то другом. Спустя неделю в столицу Урала приехала большая проверка из Москвы, и ходили слухи, что Озеров схитрил: якобы в действительности рапорт он составил так, чтобы его отклонили, и по окончании отпуска, рассчитанного до 18 декабря, полковник спокойно вернулся на службу. «Это неправда. Озеров, уходя в отпуск, сразу сказал, что на работу не выйдет ни при каком раскладе. Вся история [с увольнением Озерова] затянулась из-за бюрократии в областном главке — рапорт в Москву ушел позднее, чем задумывалось. Министр [Колькольцев] приказ об отставке Озерова подписал, сейчас это решение оформляется на уровне ГУ МВД (собственно, поэтому Озеров и не появляется на месте, несмотря на то, что отпуск закончился). Завтра Озеров придет, чтобы попрощаться со всеми», — поделился инсайдер. Слухи о том, что Озеров, считавшийся соратником начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова, рассорился с ним, собеседник прокомментировал так: «За время работы в Екатеринбурге Озеров, имевший некомплект в 1200 человек, ни одно поручение начальника не провалил». Дозвониться до самого Озерова к моменту публикации не удалось. В системе МВД он проработал около 30 лет. Озеров имеет несколько госнаград (включая медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени). До назначения в УМВД он работал в ГУ МВД РФ по Тверской области. Тверь — его родной город. Предполагается, что, завершив дела в Екатеринбурге, Озеров вернется туда и устроится в один из крупных холдингов (название пока не раскрывается).