В ХМАО МЧС предупредило об ухудшении погоды

22 декабря 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

МЧС рекомендует жителям ХМАО оставаться дома из-за метели 23 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление МЧС по ХМАО сообщило о возможном усилении ветра до 15 — 17 м/с, метелях, снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах 23 декабря. Предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства. «В течение суток 23 декабря 2022 г. в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидается сильный снег, усиление ветра до 15 — 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости», — указано в сообщении. Руководитель пресс-службы МЧС Вадим Симоненко сообщил корреспонденту URA.RU, что речи о штормовом предупреждении пока нет. «Пока ожидаются неблагоприятные погодные условия. Просим водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными, если есть возможность, лучше перенести дальние поездки. Также стоит остерегаться плохо закрепленных конструкций, не стоят под крышами. По возможности, лучше остаться дома», — уточнил Симоненко. Ранее URA.RU сообщало о потеплении в ХМАО. После тридцатиградусных морозов в округ придет плюсовая температура.

Управление МЧС по ХМАО сообщило о возможном усилении ветра до 15 — 17 м/с, метелях, снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах 23 декабря. Предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства. «В течение суток 23 декабря 2022 г. в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидается сильный снег, усиление ветра до 15 — 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости», — указано в сообщении. Руководитель пресс-службы МЧС Вадим Симоненко сообщил корреспонденту URA.RU, что речи о штормовом предупреждении пока нет. «Пока ожидаются неблагоприятные погодные условия. Просим водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными, если есть возможность, лучше перенести дальние поездки. Также стоит остерегаться плохо закрепленных конструкций, не стоят под крышами. По возможности, лучше остаться дома», — уточнил Симоненко. Ранее URA.RU сообщало о потеплении в ХМАО. После тридцатиградусных морозов в округ придет плюсовая температура.