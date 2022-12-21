21 декабря 2022

В ХМАО МЧС предупредило об ухудшении погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС рекомендует жителям ХМАО оставаться дома из-за метели 23 декабря Фото:

Управление МЧС по ХМАО сообщило о возможном усилении ветра до 15 — 17 м/с, метелях, снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах 23 декабря. Предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«В течение суток 23 декабря 2022 г. в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидается сильный снег, усиление ветра до 15 — 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости», — указано в сообщении.

Руководитель пресс-службы МЧС Вадим Симоненко сообщил корреспонденту URA.RU, что речи о штормовом предупреждении пока нет. «Пока ожидаются неблагоприятные погодные условия. Просим водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными, если есть возможность, лучше перенести дальние поездки. Также стоит остерегаться плохо закрепленных конструкций, не стоят под крышами. По возможности, лучше остаться дома», — уточнил Симоненко.

Ранее URA.RU сообщало о потеплении в ХМАО. После тридцатиградусных морозов в округ придет плюсовая температура.

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Управление МЧС по ХМАО сообщило о возможном усилении ветра до 15 — 17 м/с, метелях, снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах 23 декабря. Предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства. «В течение суток 23 декабря 2022 г. в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидается сильный снег, усиление ветра до 15 — 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости», — указано в сообщении. Руководитель пресс-службы МЧС Вадим Симоненко сообщил корреспонденту URA.RU, что речи о штормовом предупреждении пока нет. «Пока ожидаются неблагоприятные погодные условия. Просим водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными, если есть возможность, лучше перенести дальние поездки. Также стоит остерегаться плохо закрепленных конструкций, не стоят под крышами. По возможности, лучше остаться дома», — уточнил Симоненко. Ранее URA.RU сообщало о потеплении в ХМАО. После тридцатиградусных морозов в округ придет плюсовая температура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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