Пермские власти за год ликвидировали сотни киосков, вывесок и парковок

В Перми за 2022 год демонтировали 344 незаконных киосков, автостоянок, вывесок и прочих объектов, не соответствующих правилам благоустройства. В преддверии юбилея город приводят к общим архитектурным требованиям, сообщается на сайте администрации Перми.
«С начала года было принудительно демонтировано 344 таких объектов. Это, например, нестационарные торговые объекты, автостоянки открытого типа, рекламные конструкции и вывески, не соответствующие стандартным требованиям к их размещению и эксплуатации», — сообщает горадминистрация.
В список снесенных объектов вошли ограждение автостоянки в Дзержинском районе и павильон «Шиномонтаж», павильоны бывшего кафе «Ешь-ка». Ранее URA.RU писало о принудительном демонтаже вывесок в Перми.
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В Перми за 2022 год демонтировали 344 незаконных киосков, автостоянок, вывесок и прочих объектов, не соответствующих правилам благоустройства. В преддверии юбилея город приводят к общим архитектурным требованиям, сообщается на сайте администрации Перми. «С начала года было принудительно демонтировано 344 таких объектов. Это, например, нестационарные торговые объекты, автостоянки открытого типа, рекламные конструкции и вывески, не соответствующие стандартным требованиям к их размещению и эксплуатации», — сообщает горадминистрация. В список снесенных объектов вошли ограждение автостоянки в Дзержинском районе и павильон «Шиномонтаж», павильоны бывшего кафе «Ешь-ка». Ранее URA.RU писало о принудительном демонтаже вывесок в Перми.