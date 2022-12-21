21 декабря 2022

Пермские власти за год ликвидировали сотни киосков, вывесок и парковок

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Незаконные киоски в Перми, торговый павильон, яблоко, айпл
Объекты Перми приводят к общим архитектурным требованиям Фото:

В Перми за 2022 год демонтировали 344 незаконных киосков, автостоянок, вывесок и прочих объектов, не соответствующих правилам благоустройства. В преддверии юбилея город приводят к общим архитектурным требованиям, сообщается на сайте администрации Перми.

«С начала года было принудительно демонтировано 344 таких объектов. Это, например, нестационарные торговые объекты, автостоянки открытого типа, рекламные конструкции и вывески, не соответствующие стандартным требованиям к их размещению и эксплуатации», — сообщает горадминистрация.

В список снесенных объектов вошли ограждение автостоянки в Дзержинском районе и павильон «Шиномонтаж», павильоны бывшего кафе «Ешь-ка». Ранее URA.RU писало о принудительном демонтаже вывесок в Перми.

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В Перми за 2022 год демонтировали 344 незаконных киосков, автостоянок, вывесок и прочих объектов, не соответствующих правилам благоустройства. В преддверии юбилея город приводят к общим архитектурным требованиям, сообщается на сайте администрации Перми. «С начала года было принудительно демонтировано 344 таких объектов. Это, например, нестационарные торговые объекты, автостоянки открытого типа, рекламные конструкции и вывески, не соответствующие стандартным требованиям к их размещению и эксплуатации», — сообщает горадминистрация. В список снесенных объектов вошли ограждение автостоянки в Дзержинском районе и павильон «Шиномонтаж», павильоны бывшего кафе «Ешь-ка». Ранее URA.RU писало о принудительном демонтаже вывесок в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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