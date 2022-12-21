21 декабря 2022

Для детей полицейских из ХМАО проведут новогодние утренники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовый городок. Челябинск, дед мороз и снегурочка
В Ханты-Мансийске проведут новогоднюю елку для детей полицейских Фото:

УМВД ХМАО подготовило подарки и развлекательную программу для детей полицейских в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Для детей сотрудников организована развлекательная программа, она пройдет в Ханты-Мансийске 27 декабря. Дети из разных городов, по желанию, будут доставлены в город служебным транспортом. Также для детей полицейских, погибших при исполнении, подготовили подарки», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе полиции добавили, что праздник организован только для детей. Официального корпоратива для сотрудников органов проводиться не будет.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава региона пообещала исполнить детские желания.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

УМВД ХМАО подготовило подарки и развлекательную программу для детей полицейских в Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Для детей сотрудников организована развлекательная программа, она пройдет в Ханты-Мансийске 27 декабря. Дети из разных городов, по желанию, будут доставлены в город служебным транспортом. Также для детей полицейских, погибших при исполнении, подготовили подарки», — сказали в пресс-службе. В пресс-службе полиции добавили, что праздник организован только для детей. Официального корпоратива для сотрудников органов проводиться не будет. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава региона пообещала исполнить детские желания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...