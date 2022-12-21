В правительстве ХМАО сменили сотового оператора

22 декабря 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Работу с новым оператором сочли наиболее выгодной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Ханты-Мансийского автономного округа сменило сотового оператора. Теперь югорских чиновников обслуживает МТС, а от услуг Tele2 они отказались. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития ХМАО. «В ноябре компания МТС выиграла конкурс на оказание услуг сотовой связи правительству ХМАО и с первого декабря они приступили к работе. До этого работали с компанией Tele 2», — сообщили в департаменте.



Такая мера связана с проведением централизованной закупки услуг сотовой связи и урезанием затрат на сотовую связь. Количество служебных сим-карт составляет около 300 штук. Они распределены по нескольким пакетам услуг с определенными характеристиками. У заместителей губернаторов, директоров и заместителей директоров департаментов пакет включает 2 000 минут, 40 Гбайт интернет-трафика и 200 SMS-сообщений. А начальники управлений и отделов пользуются пакетом в 1 000 минут, 30 Гбайт интернет-трафика, 200 SMS-сообщений. В 2023 году эти расходы будут сокращены.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова решила сократить штат окружного правительства на 100 человек и запретила пользоваться подчиненным перелетами в бизнес-классе. Она сама обычно летает в экономе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа сменило сотового оператора. Теперь югорских чиновников обслуживает МТС, а от услуг Tele2 они отказались. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития ХМАО. «В ноябре компания МТС выиграла конкурс на оказание услуг сотовой связи правительству ХМАО и с первого декабря они приступили к работе. До этого работали с компанией Tele 2», — сообщили в департаменте. Такая мера связана с проведением централизованной закупки услуг сотовой связи и урезанием затрат на сотовую связь. Количество служебных сим-карт составляет около 300 штук. Они распределены по нескольким пакетам услуг с определенными характеристиками. У заместителей губернаторов, директоров и заместителей директоров департаментов пакет включает 2 000 минут, 40 Гбайт интернет-трафика и 200 SMS-сообщений. А начальники управлений и отделов пользуются пакетом в 1 000 минут, 30 Гбайт интернет-трафика, 200 SMS-сообщений. В 2023 году эти расходы будут сокращены. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова решила сократить штат окружного правительства на 100 человек и запретила пользоваться подчиненным перелетами в бизнес-классе. Она сама обычно летает в экономе.