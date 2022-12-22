Челябинских водителей предупредили о резком ухудшении погоды

22 декабря 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Метели и мокрый снег придут в Челябинскую область 23 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гололед, метели и мокрый снег резко ухудшат ситуацию на дорогах Челябинской области 23 декабря. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона. «По данным Гидрометеоцентра ночью и днем 23 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются снег, метели и мокрый снег. На дорогах образуется сильная гололедица — водители, будьте осторожны», — заявили в пресс-службе ведомства. Ситуацию осложнит также очередное резкое потепление, провоцирующее образование наката. Днем пятницы температура повысится до плюс 1 градуса, а в субботу, 24 декабря, до плюс 2 градусов. В воскресенье, 25 декабря, погода вновь станет зимней: до 15 градусов мороза ночью и минус 2-7 градусов днем. Осадков 24 и 25 декабря не ожидается.

Гололед, метели и мокрый снег резко ухудшат ситуацию на дорогах Челябинской области 23 декабря. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона. «По данным Гидрометеоцентра ночью и днем 23 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются снег, метели и мокрый снег. На дорогах образуется сильная гололедица — водители, будьте осторожны», — заявили в пресс-службе ведомства. Ситуацию осложнит также очередное резкое потепление, провоцирующее образование наката. Днем пятницы температура повысится до плюс 1 градуса, а в субботу, 24 декабря, до плюс 2 градусов. В воскресенье, 25 декабря, погода вновь станет зимней: до 15 градусов мороза ночью и минус 2-7 градусов днем. Осадков 24 и 25 декабря не ожидается.