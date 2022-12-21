Жители ЯНАО пожаловались на обман таксистов в канун Нового года

22 декабря 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО рассказали об обмане таксистов в канун Нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ЯНАО рассказали URA.RU, что таксисты в регионах регулярно обманывают клиентов. По словам жительницы Лабытнанги, которая лично столкнулась с проблемой, за условное расстояние до 100 метров водители просят около 150 рублей. «Я живу в Лабытнанги, микрорайоне Обской. Отсюда уехать невозможно, особенно вечером. Ни „Автолига“, ни „Яндекс.Go“ не едут. Единственные таксисты, которые есть и те сбрасывают вызов или отключают телефон. А если и соглашаются то, чтобы проехать условных 100 метров, они просят около 150 рублей», — рассказала жительница Лабытнанги. По словам жительницы из Нового Уренгоя служба «Яндекс.Go» намеренно завышает стоимость поездки, якобы привлекая водителей в нужный район. «Когда вызываю такси в „Яндекс.Go“, то приложение предупреждает, что в нужном мне районе много заказов и машин не хватает. Они повышают стоимость поездки, чтоб привлечь водителей из соседних районов. Но когда я соглашаюсь на завышенную стоимость и вызываю водителя, то приложение пишет, что рядом со мной более пяти машин и они выбирают какая приедет быстрее. Зачем тогда завышать цену, не понимаю», — прокомментировала собеседница агентства. Другая жительница Нового Уренгоя пожаловалась на службу такси «inDrive», водители которого ввиду отсутствия фиксированного тарифа ориентируются на службу «Яндекс.Go». «Раньше я заказывала такси через „inDrive“, там всегда стоимость поездки была дешевле. Я сама предлагала удобную мне сумму и, чаще всего, водители соглашались. Но сейчас они начали ориентироваться на службу „Яндекс.Go“, где фиксированная стоимость поездки, и дешевле везти уже просто отказываются», — рассказала женщина. Уточнив, что в «Яндекс.Go» часто на заказ приезжает не тот водитель, фото которого заявлено в приложении. Агентство обратилось в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое ценник на такси вырос в два раза. В час пик стоимость минимальной поездки может достигать 500 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ЯНАО рассказали URA.RU, что таксисты в регионах регулярно обманывают клиентов. По словам жительницы Лабытнанги, которая лично столкнулась с проблемой, за условное расстояние до 100 метров водители просят около 150 рублей. «Я живу в Лабытнанги, микрорайоне Обской. Отсюда уехать невозможно, особенно вечером. Ни „Автолига“, ни „Яндекс.Go“ не едут. Единственные таксисты, которые есть и те сбрасывают вызов или отключают телефон. А если и соглашаются то, чтобы проехать условных 100 метров, они просят около 150 рублей», — рассказала жительница Лабытнанги. По словам жительницы из Нового Уренгоя служба «Яндекс.Go» намеренно завышает стоимость поездки, якобы привлекая водителей в нужный район. «Когда вызываю такси в „Яндекс.Go“, то приложение предупреждает, что в нужном мне районе много заказов и машин не хватает. Они повышают стоимость поездки, чтоб привлечь водителей из соседних районов. Но когда я соглашаюсь на завышенную стоимость и вызываю водителя, то приложение пишет, что рядом со мной более пяти машин и они выбирают какая приедет быстрее. Зачем тогда завышать цену, не понимаю», — прокомментировала собеседница агентства. Другая жительница Нового Уренгоя пожаловалась на службу такси «inDrive», водители которого ввиду отсутствия фиксированного тарифа ориентируются на службу «Яндекс.Go». «Раньше я заказывала такси через „inDrive“, там всегда стоимость поездки была дешевле. Я сама предлагала удобную мне сумму и, чаще всего, водители соглашались. Но сейчас они начали ориентироваться на службу „Яндекс.Go“, где фиксированная стоимость поездки, и дешевле везти уже просто отказываются», — рассказала женщина. Уточнив, что в «Яндекс.Go» часто на заказ приезжает не тот водитель, фото которого заявлено в приложении. Агентство обратилось в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое ценник на такси вырос в два раза. В час пик стоимость минимальной поездки может достигать 500 рублей.