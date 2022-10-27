В Новом Уренгое ценник на такси вырос более чем в два раза

Новоуренгойцы предлагают отказаться от службы такси ввиду роста тарифов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители столкнулись с завышенными ценами на услуги «Яндекс.Такси». По утрам стоимость вырастает более чем в два раза. Об этом сообщил корреспондент агентства URA.RU, проживающий в Новом Уренгое.

«Утром, чтоб отвезти ребенка детский сад нужно заплатить около 500 рублей. При этом ехать меньше пяти минут, всего два светофора. Очень редко это расстояние можно проехать за 200 рублей. А с морозами цена еще больше будет», — рассказал корреспондент.

В комментариях к посту в группе «Злой Уренгоец 18+» ВКонтакте написала горожанка Елена Самохина, которая при обхождении медкомиссии на инвалидность потратила на услуги такси больше, чем ее ежемесячная пенсия по инвалидности. Она подчеркнула, что такси это самый доступный для людей с инвалидностью метод передвижения.

«За месяц прохождения медкомиссии на инвалидность, я потратила на такси 6456 рублей с пенсии. А за инвалидность платят 1219 рублей, и живу я одна. Это плохо, что руководство города думает как вы. И сделать что-либо не хотят. Зимой еще дороже будет такси», — написала Самохина.

«Из Мирного до Юбилейного ехать 4 минуты, а цена почти 400 рублей утром», — написала Ирина Бояковская. Другому пользователю за проезд из микрорайона Тундровый на улицу Молодежная, служба такси выставила счет в более 500 рублей.

Агентство URA.RU направило запрос в службу «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать скачки цен на проезд. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ноябрьска также считаю, что цены на такси завышены. Притом, что с наступлением морозов цены будут еще выше.