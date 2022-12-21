Президент РФ отметил проект, предложенный губернатором Артюховым

22 декабря 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Путин отметил проект губернатора Дмитрия Артюхова по молодежной политике Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Президент Владимир Путин отметил проект губернатора Дмитрия Артюхова о создании в субъектах России самостоятельных подразделений, которые курируют молодежную политику. Об этом глава государства рассказал на заседание Госсовета по молодежной политике. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «Работа по молодежному треку требует интеграции и активного участия органов власти. Федеральное агентство по делам молодежи ведет так называемую сшивку этой деятельности и в ряде министерств уже действуют ответственные за молодежную сферу в статусе заместителей министров. Подобная модель успешно реализуется на уровне крупнейших отечественных компаний — они тоже включились в эту работу. В 40 субъектах федерации работают самостоятельные подразделения, координирующую молодежную политику. Рассчитываю, что к 2024 году эта сеть охватит все 89 регионов», — сказал президент. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов выполнил важное поручение Путина по развитию туризма. В ЯНАО был запущен первый в России туристический стоповер.

Президент Владимир Путин отметил проект губернатора Дмитрия Артюхова о создании в субъектах России самостоятельных подразделений, которые курируют молодежную политику. Об этом глава государства рассказал на заседание Госсовета по молодежной политике. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «Работа по молодежному треку требует интеграции и активного участия органов власти. Федеральное агентство по делам молодежи ведет так называемую сшивку этой деятельности и в ряде министерств уже действуют ответственные за молодежную сферу в статусе заместителей министров. Подобная модель успешно реализуется на уровне крупнейших отечественных компаний — они тоже включились в эту работу. В 40 субъектах федерации работают самостоятельные подразделения, координирующую молодежную политику. Рассчитываю, что к 2024 году эта сеть охватит все 89 регионов», — сказал президент. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов выполнил важное поручение Путина по развитию туризма. В ЯНАО был запущен первый в России туристический стоповер.