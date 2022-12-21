Глава ЯНАО придумал, как улучшить молодежную политику

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Губернатор Артюхов предложил создать национальный проект для молодежной политики

22 декабря 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов предложил создать национальный проект по работе с молодежью и научный экспертный центр для сопровождения молодежной политики Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Губернатор Дмитрий Артюхов предложил создать национальный проект по работе с молодежью и научный экспертный центр для сопровождения молодежной политики. Об этом Артюхов рассказал на заседании Госсовета по молодежной политике. «Сегодня у нас в значительной мере сформирована комплексная система молодежной политики. Логичным шагом в этих условиях было бы создание отдельного национального проекта, который объединил бы в себе все направления по работе с молодежью и меры поддержки. На федеральном уровне считаем необходимым создать экспертный центр по вопросам молодежной политики, где на системной основе будет проводиться научно-аналитическое сопровождение данной темы», — предложил Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин отметил успешную реализацию молодежного проекта. Его автором выступил губернатор Дмитрий Артюхов.

Губернатор Дмитрий Артюхов предложил создать национальный проект по работе с молодежью и научный экспертный центр для сопровождения молодежной политики. Об этом Артюхов рассказал на заседании Госсовета по молодежной политике. «Сегодня у нас в значительной мере сформирована комплексная система молодежной политики. Логичным шагом в этих условиях было бы создание отдельного национального проекта, который объединил бы в себе все направления по работе с молодежью и меры поддержки. На федеральном уровне считаем необходимым создать экспертный центр по вопросам молодежной политики, где на системной основе будет проводиться научно-аналитическое сопровождение данной темы», — предложил Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин отметил успешную реализацию молодежного проекта. Его автором выступил губернатор Дмитрий Артюхов.