21 декабря 2022

Глава ЯНАО придумал, как улучшить молодежную политику

Губернатор Артюхов предложил создать национальный проект для молодежной политики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
75-летие Тюменской области в ДК Нефтяник. Тюмень, артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов предложил создать национальный проект по работе с молодежью и научный экспертный центр для сопровождения молодежной политики Фото:

Губернатор Дмитрий Артюхов предложил создать национальный проект по работе с молодежью и научный экспертный центр для сопровождения молодежной политики. Об этом Артюхов рассказал на заседании Госсовета по молодежной политике.

«Сегодня у нас в значительной мере сформирована комплексная система молодежной политики. Логичным шагом в этих условиях было бы создание отдельного национального проекта, который объединил бы в себе все направления по работе с молодежью и меры поддержки. На федеральном уровне считаем необходимым создать экспертный центр по вопросам молодежной политики, где на системной основе будет проводиться научно-аналитическое сопровождение данной темы», — предложил Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин отметил успешную реализацию молодежного проекта. Его автором выступил губернатор Дмитрий Артюхов.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.

Губернатор Дмитрий Артюхов предложил создать национальный проект по работе с молодежью и научный экспертный центр для сопровождения молодежной политики. Об этом Артюхов рассказал на заседании Госсовета по молодежной политике. «Сегодня у нас в значительной мере сформирована комплексная система молодежной политики. Логичным шагом в этих условиях было бы создание отдельного национального проекта, который объединил бы в себе все направления по работе с молодежью и меры поддержки. На федеральном уровне считаем необходимым создать экспертный центр по вопросам молодежной политики, где на системной основе будет проводиться научно-аналитическое сопровождение данной темы», — предложил Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин отметил успешную реализацию молодежного проекта. Его автором выступил губернатор Дмитрий Артюхов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...