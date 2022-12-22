Политолог Егорченков объяснил, почему Путин посвятил Госсовет молодежной политике

Политолог Егорченков: Путин считает молодежную политику важным аспектом в развитии российского общества

22 декабря 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил выстроить систему поддержки молодежи по всей стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин считает необходимым развитие молодежной политики, особенно в условиях внешнего давления. В разговоре с URA.RU директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков заявил, что глава государства видит будущее российского общества в улучшении качества работы с молодым поколением граждан. «Главная задача работы с молодежью в России, это обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений в стране. На заседании Госсовета президент говорил, что молодежная политика, это не шутки юмора, а весьма серьезно, особенно в условиях внешнего давления. Цель поставлена была ясно главой государства. Государство должно помочь молодым людям, прежде всего, найти себя, найти смыслы для определенного прорыва, синхронного движения в будущее всего российского общества», — сказал Дмитрий Егорченков. Политолог подчеркнул, что государство вносит коррективы в работе различных ведомств, чтобы они могли эффективнее помогать молодому поколению россиян. «Все, что сегодня было сказано, это программа работы в очень серьезном направлении государственной политики. Это касается и практических аспектов, как это будет действовать на региональном уровне, в части межведомственного согласования. Не нужно забывать, что молодежь — большая группа людей. Целый ряд министерств и ведомств занимаются молодежью, и тот процесс „сшивки“ молодежной политики тоже очень важная и полезная часть процесса. Это обновление молодежной политики», — уточнил он. Статья по теме В России определились, как повысить патриотизм жителей страны Что касается промежуточных итогов молодежной политики, то здесь Егорченков отметил большое количество проектов, которые сегодня реализуются в стране на различных уровнях. «Мы видим, что сейчас заработала смысловая и популяризаторская часть работы с молодежью. Да, разумеется, ее нужно совершенствовать, молодежные проекты в этой сфере будут продолжать развиваться. Они должны действовать и в рамках учебного процесса, и на более широких площадках, а это форумы», — подчеркнул собеседник агентства. «Большие шаги были сделаны в сфере волонтерского движения. В определенном смысле это стало маркером молодежной жизни в России. Это связано не только с событиями специальной военной операции. Есть стройотряды и гражданское волонтерство. Много проектов в этой сфере развиваются. Они поощряются и на федеральном, и на региональном уровне. Есть огромное количество направлений, которые уже заложены, и движения, которые будут позволять качественно улучшать молодежную политику в России», — заключил Егорченков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым развитие молодежной политики, особенно в условиях внешнего давления. В разговоре с URA.RU директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков заявил, что глава государства видит будущее российского общества в улучшении качества работы с молодым поколением граждан. «Главная задача работы с молодежью в России, это обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений в стране. На заседании Госсовета президент говорил, что молодежная политика, это не шутки юмора, а весьма серьезно, особенно в условиях внешнего давления. Цель поставлена была ясно главой государства. Государство должно помочь молодым людям, прежде всего, найти себя, найти смыслы для определенного прорыва, синхронного движения в будущее всего российского общества», — сказал Дмитрий Егорченков. Политолог подчеркнул, что государство вносит коррективы в работе различных ведомств, чтобы они могли эффективнее помогать молодому поколению россиян. «Все, что сегодня было сказано, это программа работы в очень серьезном направлении государственной политики. Это касается и практических аспектов, как это будет действовать на региональном уровне, в части межведомственного согласования. Не нужно забывать, что молодежь — большая группа людей. Целый ряд министерств и ведомств занимаются молодежью, и тот процесс „сшивки“ молодежной политики тоже очень важная и полезная часть процесса. Это обновление молодежной политики», — уточнил он. Что касается промежуточных итогов молодежной политики, то здесь Егорченков отметил большое количество проектов, которые сегодня реализуются в стране на различных уровнях. «Мы видим, что сейчас заработала смысловая и популяризаторская часть работы с молодежью. Да, разумеется, ее нужно совершенствовать, молодежные проекты в этой сфере будут продолжать развиваться. Они должны действовать и в рамках учебного процесса, и на более широких площадках, а это форумы», — подчеркнул собеседник агентства. «Большие шаги были сделаны в сфере волонтерского движения. В определенном смысле это стало маркером молодежной жизни в России. Это связано не только с событиями специальной военной операции. Есть стройотряды и гражданское волонтерство. Много проектов в этой сфере развиваются. Они поощряются и на федеральном, и на региональном уровне. Есть огромное количество направлений, которые уже заложены, и движения, которые будут позволять качественно улучшать молодежную политику в России», — заключил Егорченков.