В России определились, как повысить патриотизм жителей страны

В центре внимания — поколение Z

21 декабря 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

Губернаторы и правительство нашли способ повысить патриотичность россиян и готовы предложить его президенту РФ Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти определились, как будут повышать патриотичность взрослых россиян. 21 декабря во время подготовки к Госсовету, темой которого станет реализация молодежной политики в современных условиях, губернаторы, члены правительства и молодежных объединений пришли к выводу, что делать это можно через детей. По их мнению, это позволит отчасти наверстать упущения 1990-х годов, когда в России фактически отсутствовала идеология. Отчасти эту позицию разделяют и эксперты. Традиция проводить семинары-совещания накануне заседания Госсовета заложена в 2018 году. Проблемы, которые существуют в той или иной отрасли, губернаторы, члены правительства и представители заинтересованных структур обсуждают в небольших группах, чтобы затем представить их и свое видение их решения президенту России. Итоги сегодняшнего обсуждения станут известны уже завтра, на заключительном в этом году заседании Госсовета, которое проведет Владимир Путин в Кремле. Тему молодежной политики обсуждали не только губернаторы (глава Бурятии Алексей Цыденов слева), но и руководители госструктур, например, глава РЖД Олег Белозеров (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как сообщили журналистам главы регионов, к развитию молодежной политики в России они подошли с разных сторон. Это и создание необходимой инфраструктуры — мест, где дети, молодые люди (а это 39 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет) могли бы реализовывать свои таланты и идеи. Это помощь в профессиональном образовании и трудоустройстве. Причем речь идет не только о социальных лифтах для «обычной» молодежи, но и для тех, кто оступился и находится в местах лишения свободы, а таких в России более 160 тысяч, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. На повестке также профилактика негативных и деструктивных проявлений в подростковой среде. Тюменский губернатор Александр Моор считает, что дети могут помогать государству проводить патриотическую политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернаторы много говорили о патриотическом воспитании. Эта тема, особенно с началом спецоперации на Украине, стала одной из приоритетных в работе с молодежью. Причем через работу с детьми можно воздействовать и на взрослое население страны, равно как и наоборот, сказал URA.RU губернатор Тюменской области Александр Моор. «Сегодня родителями детей и подростков является поколение, воспитанное в 1990-е годы. Это исторический отрезок, когда не было уже Советского Союза, не было ярко выраженной идеологии, не было институтов воспитания молодежи. И, безусловно, это определенный отпечаток накладывает. Но дети очень патриотичные. Во многом даже лучше взрослых ориентируются в том, что происходит, и, безусловно, в каких-то позициях могут выступать в проведении патриотической линии со своими родителями и старшими товарищами», — убежден Моор. Омский губернатор Александр Бурков считает, что главное сегодня — понять молодежь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эту позицию поддерживает и омский губернатор Александр Бурков. «Все взаимосвязано. Дети могут передавать информацию родителям. Когда росло поколение 1990-х, в стране, действительно, был идеологический провал. Сегодня через детей представителей этого поколения можно передавать информацию им самим. Ведь когда вы приобщаете, например, ребенка к музыке, к другому виду искусства, дети делятся с вами дома чем-то новым, ведут маму за руку в художественную галерею, в театр. Переток патриотического контента [от детей к взрослым], конечно, будет. Но главное для нас сегодня — понять молодежь, давать детям свою повестку, а не стремиться всеми силами перехватить западную. Они разберутся», — сказал URA.RU Бурков. Новосибирский губернатор Андрей Травников считает, что уровень патриотизма среди молодежи сегодня достаточно высок Фото: Владимир Андреев © URA.RU За поколение 1990-2000-х вступился губернатор Новосибирской области Андрей Травников: именно оно сегодня защищает Донбасс. «Я не говорил бы о какой-то корректировке их мировосприятия через их собственных детей или еще как-то. Хотя, конечно, взрослым есть чему учиться у своих детей. Пандемия и сегодняшняя ситуация показали, что у нас очень много молодежи, искренне настроенной на защиту своей Родины. Патриотическое движение в этом году очень сильно выросло в том числе и среди этого поколения», — пояснил URA.RU Травников. На семинаре-совещании сами молодые люди подсказывали чиновникам, как лучше выстроить с ними взаимодействие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперты считают, что государству предстоит проделать непростую работу, чтобы прежде всего понять современную молодежь. Как рассказал URA.RU научный руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев, исследования показывают, что сегодняшним старшеклассникам и студентам свойственны черты поколений Z (родившиеся с 1995 по 2009 годы) и альфа (родившиеся, начиная с 2010 года) — они «все меньше обращают внимание на мнение взрослых и старших, больше на то, что пишут в социальных сетях и что они могут лично проверить». «Значение сегодня приобретает социальный опыт. Если школьники и студенты массово участвуют в деятельности различных организаций, это положительно влияет на формирование их мировоззрения и патриотизма. Расширение этой практики важно. Но при этом через детей до родителей, конечно, [государством] может доноситься какая-то информация. Дети могут стать каналом коммуникации между родителями, обществом и властью», — полагает политолог. Статья по теме В России кардинально изменили подход к работе с молодежью Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина пояснила URA.RU, что процесс общения детей и взрослых — «взаимообратный»: родители оказывают влияние на воспитание детей, но в то же время взрослые получают от детей дополнительные знания и информацию. «Наши дети немало нас удивляют. Иногда опережают своих родителей. Как поэт Александр Пушкин, который удивил и превзошел своего учителя Гавриила Державина», — резюмировала Останина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти определились, как будут повышать патриотичность взрослых россиян. 21 декабря во время подготовки к Госсовету, темой которого станет реализация молодежной политики в современных условиях, губернаторы, члены правительства и молодежных объединений пришли к выводу, что делать это можно через детей. По их мнению, это позволит отчасти наверстать упущения 1990-х годов, когда в России фактически отсутствовала идеология. Отчасти эту позицию разделяют и эксперты. Традиция проводить семинары-совещания накануне заседания Госсовета заложена в 2018 году. Проблемы, которые существуют в той или иной отрасли, губернаторы, члены правительства и представители заинтересованных структур обсуждают в небольших группах, чтобы затем представить их и свое видение их решения президенту России. Итоги сегодняшнего обсуждения станут известны уже завтра, на заключительном в этом году заседании Госсовета, которое проведет Владимир Путин в Кремле. Как сообщили журналистам главы регионов, к развитию молодежной политики в России они подошли с разных сторон. Это и создание необходимой инфраструктуры — мест, где дети, молодые люди (а это 39 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет) могли бы реализовывать свои таланты и идеи. Это помощь в профессиональном образовании и трудоустройстве. Причем речь идет не только о социальных лифтах для «обычной» молодежи, но и для тех, кто оступился и находится в местах лишения свободы, а таких в России более 160 тысяч, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. На повестке также профилактика негативных и деструктивных проявлений в подростковой среде. Губернаторы много говорили о патриотическом воспитании. Эта тема, особенно с началом спецоперации на Украине, стала одной из приоритетных в работе с молодежью. Причем через работу с детьми можно воздействовать и на взрослое население страны, равно как и наоборот, сказал URA.RU губернатор Тюменской области Александр Моор. «Сегодня родителями детей и подростков является поколение, воспитанное в 1990-е годы. Это исторический отрезок, когда не было уже Советского Союза, не было ярко выраженной идеологии, не было институтов воспитания молодежи. И, безусловно, это определенный отпечаток накладывает. Эту позицию поддерживает и омский губернатор Александр Бурков. «Все взаимосвязано. Дети могут передавать информацию родителям. Когда росло поколение 1990-х, в стране, действительно, был идеологический провал. Сегодня через детей представителей этого поколения можно передавать информацию им самим. Ведь когда вы приобщаете, например, ребенка к музыке, к другому виду искусства, дети делятся с вами дома чем-то новым, ведут маму за руку в художественную галерею, в театр. За поколение 1990-2000-х вступился губернатор Новосибирской области Андрей Травников: именно оно сегодня защищает Донбасс. «Я не говорил бы о какой-то корректировке их мировосприятия через их собственных детей или еще как-то. Хотя, конечно, взрослым есть чему учиться у своих детей. Пандемия и сегодняшняя ситуация показали, что у нас очень много молодежи, искренне настроенной на защиту своей Родины. Патриотическое движение в этом году очень сильно выросло в том числе и среди этого поколения», — пояснил URA.RU Травников. Эксперты считают, что государству предстоит проделать непростую работу, чтобы прежде всего понять современную молодежь. Как рассказал URA.RU научный руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев, исследования показывают, что сегодняшним старшеклассникам и студентам свойственны черты поколений Z (родившиеся с 1995 по 2009 годы) и альфа (родившиеся, начиная с 2010 года) — они «все меньше обращают внимание на мнение взрослых и старших, больше на то, что пишут в социальных сетях и что они могут лично проверить». «Значение сегодня приобретает социальный опыт. Если школьники и студенты массово участвуют в деятельности различных организаций, это положительно влияет на формирование их мировоззрения и патриотизма. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина пояснила URA.RU, что процесс общения детей и взрослых — «взаимообратный»: родители оказывают влияние на воспитание детей, но в то же время взрослые получают от детей дополнительные знания и информацию. «Наши дети немало нас удивляют. Иногда опережают своих родителей. Как поэт Александр Пушкин, который удивил и превзошел своего учителя Гавриила Державина», — резюмировала Останина.