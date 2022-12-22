Путин: Россия потерпела фиаско из-за обмана Запада

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Россия потерпела фиаско, поверив заявлениям Запад, заявил Владимир Путин Фото:

Россия, понадеявшись на заверения западных стран, подверглась обману и потерпела фиаско. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода.

«Мы все терпели и надеялись на какие-то мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас водили за нос. Запад добился своего: нас растащили, развалили, а потом стравили, в этом смысле мы потерпели определенное фиаско», — заявил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».

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Россия, понадеявшись на заверения западных стран, подверглась обману и потерпела фиаско. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода. «Мы все терпели и надеялись на какие-то мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас водили за нос. Запад добился своего: нас растащили, развалили, а потом стравили, в этом смысле мы потерпели определенное фиаско», — заявил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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