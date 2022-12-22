Путин: Россия потерпела фиаско из-за обмана Запада

Россия потерпела фиаско, поверив заявлениям Запад, заявил Владимир Путин
Россия, понадеявшись на заверения западных стран, подверглась обману и потерпела фиаско. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода.
«Мы все терпели и надеялись на какие-то мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас водили за нос. Запад добился своего: нас растащили, развалили, а потом стравили, в этом смысле мы потерпели определенное фиаско», — заявил Путин. Трансляция выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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