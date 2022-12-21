Городской глава из ЯНАО попал в первую группу Национального рейтинга мэров

22 декабря 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Алексей Титовский занял 11 место в Национальном рейтинге мэров Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru Глава Салехарда (ЯНАО) занял 11 место в Национальном рейтинге мэров уходящего года. Об этом говорится в исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Первая группа рейтинга: 11 — Титовский Алексей Леонидович, Салехард», — сказано в исследовании. Всего в национальном рейтинге 88 мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда замыкает тайный рейтинг региональных глав. Неофициальную оценку глав муниципалитетов сделали в правительстве ЯНАО.

Глава Салехарда (ЯНАО) занял 11 место в Национальном рейтинге мэров уходящего года. Об этом говорится в исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Первая группа рейтинга: 11 — Титовский Алексей Леонидович, Салехард», — сказано в исследовании. Всего в национальном рейтинге 88 мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда замыкает тайный рейтинг региональных глав. Неофициальную оценку глав муниципалитетов сделали в правительстве ЯНАО.