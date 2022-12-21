21 декабря 2022

Городской глава из ЯНАО попал в первую группу Национального рейтинга мэров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Алексей Титовский занял 11 место в Национальном рейтинге мэров Фото:

Глава Салехарда (ЯНАО) занял 11 место в Национальном рейтинге мэров уходящего года. Об этом говорится в исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Первая группа рейтинга: 11 — Титовский Алексей Леонидович, Салехард», — сказано в исследовании. Всего в национальном рейтинге 88 мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда замыкает тайный рейтинг региональных глав. Неофициальную оценку глав муниципалитетов сделали в правительстве ЯНАО.

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Глава Салехарда (ЯНАО) занял 11 место в Национальном рейтинге мэров уходящего года. Об этом говорится в исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Первая группа рейтинга: 11 — Титовский Алексей Леонидович, Салехард», — сказано в исследовании. Всего в национальном рейтинге 88 мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда замыкает тайный рейтинг региональных глав. Неофициальную оценку глав муниципалитетов сделали в правительстве ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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