Городской глава из ЯНАО попал в первую группу Национального рейтинга мэров

Алексей Титовский занял 11 место в Национальном рейтинге мэров
Глава Салехарда (ЯНАО) занял 11 место в Национальном рейтинге мэров уходящего года. Об этом говорится в исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».
«Первая группа рейтинга: 11 — Титовский Алексей Леонидович, Салехард», — сказано в исследовании. Всего в национальном рейтинге 88 мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда замыкает тайный рейтинг региональных глав. Неофициальную оценку глав муниципалитетов сделали в правительстве ЯНАО.
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