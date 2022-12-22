22 декабря 2022

США проголосовали за конфискацию активов бизнесменов из РФ в пользу Украины

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В США придумали, как еще можно помочь Украине Фото:

Американский сенат отдал свой голос за включение в проект бюджета поправки, которая позволила бы передавать замороженные активы российских бизнесменов в бюджет Украины. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

«Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования», — написала пресс-служба палаты американского конгресса в Twitter. Отмечается, что поправка, внесенная сенатором-республиканцев Линдси Грэмом, предусматривает конфискацию и продажу активов российских предпринимателей и последующую их передачу Украине в качестве гуманитарной и военной помощи.

Ранее в октябре группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступила против конфискации и использования российских активов для оказания помощи Украине. По их мнению, это предложение было недостаточно проверено соответствующими комитетами. В свою очередь демократы заявили, что данное положение не должно «подвергаться нападкам со стороны правых или исключаться из окончательного законопроекта».

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Американский сенат отдал свой голос за включение в проект бюджета поправки, которая позволила бы передавать замороженные активы российских бизнесменов в бюджет Украины. Об этом свидетельствуют результаты голосования. «Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования», — написала пресс-служба палаты американского конгресса в Twitter. Отмечается, что поправка, внесенная сенатором-республиканцев Линдси Грэмом, предусматривает конфискацию и продажу активов российских предпринимателей и последующую их передачу Украине в качестве гуманитарной и военной помощи. Ранее в октябре группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступила против конфискации и использования российских активов для оказания помощи Украине. По их мнению, это предложение было недостаточно проверено соответствующими комитетами. В свою очередь демократы заявили, что данное положение не должно «подвергаться нападкам со стороны правых или исключаться из окончательного законопроекта».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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