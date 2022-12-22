Продавец снизил цену на развалины спортбазы в городском бору Челябинска

Стоимость здания разрушенного спортивно-оздоровительного комплекса в городском бору Челябинска снизилась до 18 млн рублей. Изначально продавец хотел за него 25 млн рублей.
«Два нежилых здания 280 и 880 квадратных метров на земельном участке 32 сотки в районе лыжной базы на Лесопарковой. Со всех сторон участок окружает сосновый бор», — говорится в объявлении на сайте «Циан».
Собственник уточняет, что владеет зданиями с 2010 года. Земельный участок оформлен в аренду до 2039 года. Он предназначен для культурно-оздоровительных и спортивных целей.
Ранее продавец сообщал URA.RU, что купил здания 12 лет назад и с тех пор никаких работ на земельном участке не проводилось. Недострой стал разрушаться, что представляет опасность для челябинцев. Объект находится недалеко от «обкомовской тропы», популярной среди горожан пешеходной дороги через бор.
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