Мэрия в ЯНАО ищет управленца на зарплату, как у водителя-курьера

В администрацию Салехарда требуется управленец на зарплату до 144 тысяч рублей

Замначальнику управления в ЯНАО готовы платить до 144 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В администрацию Салехарда (ЯНАО) требуется заместитель начальника управления на такую же зарплату, как и у водителя-курьера. Вакансия размещена на портале «Работа России».

«В администрации МО Салехарда открыта вакансия на должность заместителя начальника управления. Заработная плата от 111 до 144 тысяч рублей. Замещение вакантной управленческой должности осуществляется на конкурсной основе», — сообщается на портале.

В требованиях к кандидатам указано высшее образование по специальности юриспруденция, квалификация — юрист, а также не менее двух лет стажа работы по своему направлению. С рядом должностных обязанностей можно ознакомиться на портале «Работа России».

В пресс-службе администрации города агентству рассказали, что оплата труда производится согласно законодательству. «Оплата труда производится согласно действующему законодательству. В частности, в МО города Салехарда в соответствии с Положением о денежном содержании, материальном стимулировании и формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих МО города Салехарда», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске открыта вакансия водителя-курьера, в обязанности которого входит доставка заказов клиентам. Работодатель обещает зарплату до 150 тысяч рублей.