Байден заявил, что политика стала злой, подлой и пристрастной
Политики Соединенных Штатов Америки действуют подло и пристрастно. В этом признался президент США Джо Байден.
«Наша политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной… Мы видим друг в друге врагов, а не соседей», — сказал он, выступая с рождественским обращением к нации в Белом доме.
Ранее председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге предложил Брюсселю подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за американской политики субсидирования. Также анонимный европейский чиновник рассказал телеканалу CNBC, что Европа выступила в едином порыве против закона о снижении инфляции, который инициировал американский президент Джо Байден.
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