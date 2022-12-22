Байден признался в подлости США по отношению к другим странам. Видео 23 декабря 2022 в 03:52 Размер текста - 17 + Байден заявил, что политика стала злой, подлой и пристрастной Фото: Официальный сайт президента Украины Политики Соединенных Штатов Америки действуют подло и пристрастно. В этом признался президент США Джо Байден. «Наша политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной… Мы видим друг в друге врагов, а не соседей», — сказал он, выступая с рождественским обращением к нации в Белом доме. Ранее председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге предложил Брюсселю подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за американской политики субсидирования. Также анонимный европейский чиновник рассказал телеканалу CNBC, что Европа выступила в едином порыве против закона о снижении инфляции, который инициировал американский президент Джо Байден. Политики Соединенных Штатов Америки действуют подло и пристрастно. В этом признался президент США Джо Байден. «Наша политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной… Мы видим друг в друге врагов, а не соседей», — сказал он, выступая с рождественским обращением к нации в Белом доме. Ранее председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге предложил Брюсселю подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за американской политики субсидирования. Также анонимный европейский чиновник рассказал телеканалу CNBC, что Европа выступила в едином порыве против закона о снижении инфляции, который инициировал американский президент Джо Байден. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям