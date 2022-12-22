22 декабря 2022

Байден признался в подлости США по отношению к другим странам. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден заявил, что политика стала злой, подлой и пристрастной Фото:

Политики Соединенных Штатов Америки действуют подло и пристрастно. В этом признался президент США Джо Байден.

«Наша политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной… Мы видим друг в друге врагов, а не соседей», — сказал он, выступая с рождественским обращением к нации в Белом доме.

Ранее председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге предложил Брюсселю подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за американской политики субсидирования. Также анонимный европейский чиновник рассказал телеканалу CNBC, что Европа выступила в едином порыве против закона о снижении инфляции, который инициировал американский президент Джо Байден.

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Политики Соединенных Штатов Америки действуют подло и пристрастно. В этом признался президент США Джо Байден. «Наша политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной… Мы видим друг в друге врагов, а не соседей», — сказал он, выступая с рождественским обращением к нации в Белом доме. Ранее председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге предложил Брюсселю подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за американской политики субсидирования. Также анонимный европейский чиновник рассказал телеканалу CNBC, что Европа выступила в едином порыве против закона о снижении инфляции, который инициировал американский президент Джо Байден.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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