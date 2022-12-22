22 декабря 2022

В Екатеринбурге пропала 58-летняя женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина перестала выходить на связь 22 декабря Фото:

В Екатеринбурге 22 декабря пропала 58-летняя Надежда Шабунина. Она нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти Шабунину Надежду. С 22 декабря ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Приметы женщины: рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, светлые волосы, серо-зеленые глаза. Она была одета в темно-коричневую дубленку, сиреневую кофту, синие штаны и черные сапоги. Если вам что-то известно о том, где находится женщина, то сообщите информацию по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (982) 744-12-45.

Ранее URA.RU писало о пропавшем 43-летнего мужчине из Полевского (Свердловская область), поисками которого занимаются полицейские и волонтеры. Последний раз пропавшего мужчину видели 16 декабря.

Женщину начали искать 22 декабря
Фото:

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В Екатеринбурге 22 декабря пропала 58-летняя Надежда Шабунина. Она нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти Шабунину Надежду. С 22 декабря ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Приметы женщины: рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, светлые волосы, серо-зеленые глаза. Она была одета в темно-коричневую дубленку, сиреневую кофту, синие штаны и черные сапоги. Если вам что-то известно о том, где находится женщина, то сообщите информацию по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (982) 744-12-45. Ранее URA.RU писало о пропавшем 43-летнего мужчине из Полевского (Свердловская область), поисками которого занимаются полицейские и волонтеры. Последний раз пропавшего мужчину видели 16 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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