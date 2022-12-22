Из-за нехватки скорых тюменка прождала врача больше суток

Не дождавшись врача из поликлиники, тюменка вызвала дежурную бригаду скорой помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Тюмени с температурой под 40 и признаками гриппа дождалась на дом врача лишь на вторые сутки после своего обращения. Об этом URA.RU сообщила сама тюменка.

«Резко днем поднялась температура 38,5. Вызвала участкового врача из больницы „Водников“. Там сразу предупредили, что вызовов много и фельдшер работает до восьми вечера, если станет хуже, то нужно вызывать скорую», — рассказывает тюменка. Но ни в 9 вечера, ни позже, врач из поликлиники до женщины так и не дошел.

К ночи, по словам тюменки, у нее поднялась температура 39,5. Тогда она вызвала скорую. «По телефону также сказали, что вызовов много и приедут только к утру. Дали рекомендации», — сообщает женщина. Только ближе к вечеру следующего дня пришел врач из поликлиники «Водников» и подтвердил, что вызовов много и врачи ко всем не успевают, добавляет местная жительница.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Там ответили, что деятельность Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России не относится к их ведомству. В пресс-службе порекомендовали гражданам направлять обращения на официальный сайт больницы и по телефонам: 28-38-88, 45-93-37.

URA.RU также направило запрос руководству ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что врачи поликлиники №17 города Тюмени перешли на усиленный режим работы. Обновленный график связан с подъемом заболеваемости ОРВИ и увеличением вызовов врачей на дом.