12 декабря 2022

Тюменские медики переходят на экстренный режим работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, коридор, очередь , поликлиника, пациенты, люди в масках
Из-за увеличения потока пациентов медики поликлиник будут работать в усиленном режиме Фото:

Из-за подъема заболеваемости ОРВИ и увеличения вызовов врачей на дом, тюменские медики переходят на усиленный режим работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поликлиники №17 Тюмени.

«В Тюмени и Тюменском районе неотложная помощь переходит на усиленный режим работы. В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ, большой обращаемостью в поликлиники и увеличением вызовов на дом, продлевается график работы фильтров. Для взрослых и детей они будут открыты с 7:00 до 22:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Изменится и график медиков, работающих на «неотложках». Если ранее по ночам к тюменцам выезжали сотрудники скорой помощи, то теперь этим будут заниматься бригады поликлиник. Они будут выполнять вызовы круглосуточно, семь дней в неделю.

Ранее URA.RU писало, что тюменский врач рассказал о симптомах гриппа, который сейчас циркулирует в областной столице. А для его лечения докторам приходится искать альтернативные методы, так как обычных лекарств не хватает.

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Из-за подъема заболеваемости ОРВИ и увеличения вызовов врачей на дом, тюменские медики переходят на усиленный режим работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поликлиники №17 Тюмени. «В Тюмени и Тюменском районе неотложная помощь переходит на усиленный режим работы. В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ, большой обращаемостью в поликлиники и увеличением вызовов на дом, продлевается график работы фильтров. Для взрослых и детей они будут открыты с 7:00 до 22:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Изменится и график медиков, работающих на «неотложках». Если ранее по ночам к тюменцам выезжали сотрудники скорой помощи, то теперь этим будут заниматься бригады поликлиник. Они будут выполнять вызовы круглосуточно, семь дней в неделю. Ранее URA.RU писало, что тюменский врач рассказал о симптомах гриппа, который сейчас циркулирует в областной столице. А для его лечения докторам приходится искать альтернативные методы, так как обычных лекарств не хватает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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