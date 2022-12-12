Тюменские медики переходят на экстренный режим работы

Из-за увеличения потока пациентов медики поликлиник будут работать в усиленном режиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за подъема заболеваемости ОРВИ и увеличения вызовов врачей на дом, тюменские медики переходят на усиленный режим работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поликлиники №17 Тюмени.

«В Тюмени и Тюменском районе неотложная помощь переходит на усиленный режим работы. В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ, большой обращаемостью в поликлиники и увеличением вызовов на дом, продлевается график работы фильтров. Для взрослых и детей они будут открыты с 7:00 до 22:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Изменится и график медиков, работающих на «неотложках». Если ранее по ночам к тюменцам выезжали сотрудники скорой помощи, то теперь этим будут заниматься бригады поликлиник. Они будут выполнять вызовы круглосуточно, семь дней в неделю.

Ранее URA.RU писало, что тюменский врач рассказал о симптомах гриппа, который сейчас циркулирует в областной столице. А для его лечения докторам приходится искать альтернативные методы, так как обычных лекарств не хватает.