Депутат Госдумы назвал пять проблем, которые грозят курганским аграриям в 2023 году

Депутат ГД РФ Лисовский: курганских аграриев ждут проблемы с импортной техникой и продажей зерна

23 декабря 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Депутат Сергей Лисовский перечислил проблемы, которые грозят аграриям в 2023 году Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Представитель Курганской области в Государственной думе РФ и член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский перечислил пять проблем, которые могут коснуться аграриев в 2023 году. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Одна из проблем — нереализованное зерно. За 2022 год Курганская область собрала 2,27 млн тонн зерна, это много. Надо отдать должное министерству сельского хозяйства РФ, они выдали региону квоту в 300 тысяч тонн для интервенционного фонда (государственный запас товара — прим. ред.). Это нам помогло, но в целом цена на зерно упала», — говорит Лисовский. По его словам, излишки зерна в России составляют около 60 млн тонн, которые необходимо либо экспортировать, либо суметь сохранить. По мнению Лисовского, второй проблемой может стать покупка удобрения. «Сейчас многие продают зерно, а уже пора покупать удобрения к посевной следующего года. Если не покупаешь удобрения сейчас — будешь покупать втридорога весной», — говорит депутат. Также трудности могут возникнуть из-за погодных условий, проблем с поиском импортных комплектующих к уже купленной зарубежной сельхозтехнике и сохранение озимых культур. При этом Лисовский отмечает, что последняя проблема в меньшей степени касается курганских аграриев, нежели их коллег из других регионов. До этого URA.RU писало, что, по мнению депутата Госдумы РФ Лисовского, из-за ограниченного экспорта и высоких тарифов аграрии не смогут реализовать весь объем рекордного сбора урожая пшеницы. Во многих областях России, считает он, цены на фуражную пшеницу упали уже в сентябре ниже себестоимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представитель Курганской области в Государственной думе РФ и член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский перечислил пять проблем, которые могут коснуться аграриев в 2023 году. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Одна из проблем — нереализованное зерно. За 2022 год Курганская область собрала 2,27 млн тонн зерна, это много. Надо отдать должное министерству сельского хозяйства РФ, они выдали региону квоту в 300 тысяч тонн для интервенционного фонда (государственный запас товара — прим. ред.). Это нам помогло, но в целом цена на зерно упала», — говорит Лисовский. По его словам, излишки зерна в России составляют около 60 млн тонн, которые необходимо либо экспортировать, либо суметь сохранить. По мнению Лисовского, второй проблемой может стать покупка удобрения. «Сейчас многие продают зерно, а уже пора покупать удобрения к посевной следующего года. Если не покупаешь удобрения сейчас — будешь покупать втридорога весной», — говорит депутат. Также трудности могут возникнуть из-за погодных условий, проблем с поиском импортных комплектующих к уже купленной зарубежной сельхозтехнике и сохранение озимых культур. При этом Лисовский отмечает, что последняя проблема в меньшей степени касается курганских аграриев, нежели их коллег из других регионов. До этого URA.RU писало, что, по мнению депутата Госдумы РФ Лисовского, из-за ограниченного экспорта и высоких тарифов аграрии не смогут реализовать весь объем рекордного сбора урожая пшеницы. Во многих областях России, считает он, цены на фуражную пшеницу упали уже в сентябре ниже себестоимости.