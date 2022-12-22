Главный вуз Кургана и Центр Илизарова обсудили технологии печати медицинских аппаратов

23 декабря 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Представители молодежной лаборатории КГУ и Центра Илизарова обсудили направления дальнейшего сотрудничества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский государственный университет и Центр имени Илизарова обсудили совместную работу по разработке технологий печати медицинских аппаратов и создание совместного центра для коллективного пользования научным оборудованием. Об этом сообщается на официальном сайте вуза. «В рамках визита в НМИЦ ортопедии и травматологии им. Илизарова руководители КГУ и сотрудники молодежной лаборатории „Перспективные материалы для индустрии и биомедицины“ обсудили создание совместной программы дополнительного профобразования для разработки технологии изготовления аппарата Илизарова методом послойной печати суперконструкционными пластиками. В частности, проектирование, создание моделей, печать и применение», — говорится в сообщении. Также в ходе встречи руководство вуза и медучреждения обсудили создание совместного Центра коллективного пользования научным оборудованием и информационно-вычислительными ресурсами для повышения уровня научных исследований. Кроме того, стороны наметили основные точки совместной работы над проектом «Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация», который входит в Уральский научно-образовательный центр. Ранее URA.RU писало, что курганские врачи Центра им. Илизарова отказываются от иностранных имплантатов и сами печатают их на 3D-принтерах. По словам директора медцентра Александра Бурцева, имплантаты для позвоночника печатают из полиэфирэфиркетона, который по своим прочностным свойствам приближен к кости. Также сообщалось, что молодежная лаборатория КГУ работает над увеличением срока службы имплантов. К практическим испытаниям планируют приступить уже в следующем году. Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Глава государства заявлял, что создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский государственный университет и Центр имени Илизарова обсудили совместную работу по разработке технологий печати медицинских аппаратов и создание совместного центра для коллективного пользования научным оборудованием. Об этом сообщается на официальном сайте вуза. «В рамках визита в НМИЦ ортопедии и травматологии им. Илизарова руководители КГУ и сотрудники молодежной лаборатории „Перспективные материалы для индустрии и биомедицины“ обсудили создание совместной программы дополнительного профобразования для разработки технологии изготовления аппарата Илизарова методом послойной печати суперконструкционными пластиками. В частности, проектирование, создание моделей, печать и применение», — говорится в сообщении. Также в ходе встречи руководство вуза и медучреждения обсудили создание совместного Центра коллективного пользования научным оборудованием и информационно-вычислительными ресурсами для повышения уровня научных исследований. Кроме того, стороны наметили основные точки совместной работы над проектом «Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация», который входит в Уральский научно-образовательный центр. Ранее URA.RU писало, что курганские врачи Центра им. Илизарова отказываются от иностранных имплантатов и сами печатают их на 3D-принтерах. По словам директора медцентра Александра Бурцева, имплантаты для позвоночника печатают из полиэфирэфиркетона, который по своим прочностным свойствам приближен к кости. Также сообщалось, что молодежная лаборатория КГУ работает над увеличением срока службы имплантов. К практическим испытаниям планируют приступить уже в следующем году. Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Глава государства заявлял, что создание и поддержание мощной научно-технической базы — это важное условие обеспечения суверенитета страны, ее развития и экономического благополучия.