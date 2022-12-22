Мэрию в ЯНАО наказали за уборку снега

23 декабря 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Суд обязал глав администраций обустроить «сухие» свалки по всем требованиям санитарных правил Фото: Размик Закарян © URA.RU На территории Тазовского района (ЯНАО) администрации не соблюдали законодательство по размещению и содержанию отходов от зимней уборки улиц. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «Установлено, что на территории сел Антипаюта, Гыда, Газ-Сале, Находка и поселка Тазовский, в нарушение санитарных правил, места для размещения вывезенного снега не имеют водонепроницаемого покрытия и обвалования по границам свалки. В целях устранения выявленных нарушений прокурором района внесены представления главе Тазовского района, главам администраций с. Антипаюта, с. Гыда, с. Газ-Сале и с. Находка, а также направил иски в суд», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что суд обязал глав администраций обустроить «сухие» свалки по всем требованиям санитарных правил. Районная прокуратура держит ситуацию на контроле. Ранее URA.RU сообщает, что жительница поселка Харп получит компенсацию за травму на пешеходном переходе. Ее сумма составит 100 тысяч рублей.

На территории Тазовского района (ЯНАО) администрации не соблюдали законодательство по размещению и содержанию отходов от зимней уборки улиц. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «Установлено, что на территории сел Антипаюта, Гыда, Газ-Сале, Находка и поселка Тазовский, в нарушение санитарных правил, места для размещения вывезенного снега не имеют водонепроницаемого покрытия и обвалования по границам свалки. В целях устранения выявленных нарушений прокурором района внесены представления главе Тазовского района, главам администраций с. Антипаюта, с. Гыда, с. Газ-Сале и с. Находка, а также направил иски в суд», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что суд обязал глав администраций обустроить «сухие» свалки по всем требованиям санитарных правил. Районная прокуратура держит ситуацию на контроле. Ранее URA.RU сообщает, что жительница поселка Харп получит компенсацию за травму на пешеходном переходе. Ее сумма составит 100 тысяч рублей.